Продолжается сбор средств для помощи юному мурманчанину Мише Жукову

Северяне активно поддерживают маленького мурманчанина и не перестают жертвовать деньги на его лечение. В прошедшие выходные прошло очередное благотворительное мероприятие для малыша.

В этот раз поддержать маленького Мишу Жукова вызвались фотографы, которые в одной мурманской студии провели благотворительную фотосессию. Во время неё семьи вместе с детьми не только сделали красивые фотографии, но и внесли свой вклад в помощь малышу.

Татьяна Белугина, участница благотворительной фотосессии: «Помогать надо. Кто кроме нас поможет? Мне кажется, в такие моменты вся Россия должна объединяться, когда требуется крупная сумма. Тем более деткам. Детки – это наше всё!».

Идея такой акции не нова. Ранее, одна из фотомастеров Мария Махинина уже организовывала благотворительные фотосессии в помощь другим малышам. Она считает, что нельзя оставаться в стороне, когда кому-то нужна помощь.

Мария Махинина, фотограф: «В современных условиях особенно в России, это очень важно. Потому что кто, если не обычные люди, которые действительно могут объединяться, а масштабы могут быть гораздо больше, чем нам кажется. Я на сто процентов уверена, что мы обязаны каждый месяц хотя бы по сто рублей на какой-то фонд переводить, потому что это может покрыть многомиллионные расходы, а сто рублей в месяц - это ничего не значит».

Всего за день фотостудию посетили 20 семей. Все собранные средства пойдут на лечение Миши Жукова.

Напомним, что у малыша спинально-мышечная атрофия первого типа. Лекарство для его лечения совсем недавно создали в США, но стоит оно 140 миллионов рублей.

Марина Жукова, мама Миши Жукова: «Спасибо вам большое! Всем нашим волшебникам, что вы все с нами. Все поддерживают Мишеньку. Спасибо».

Сейчас Мише Жукову 1 год и 4 месяца. По словам врачей, дети с таким диагнозом доживают до 2 лет. Однако всего одна вакцина может спасти жизнь малыша. Сбор средств продолжается. Помочь хотя бы небольшой суммой денег может каждый.