Продолжается уникальная буксировка плавучего энергоблока «Академик Ломоносов»

Продолжается уникальная буксировка плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов» на место постоянного базирования в морской порт Певек. Уникальная буксировка, не прекращающаяся ни днём, ни ночью, осуществляется в штатном режиме. Уже пройдено 650 морских миль.

Напомним, операция началась 23 августа в морском порту Мурманск. За это время караван сопровождения ПЭБ в составе ледокола «Диксон» и двух морских буксиров вышел в Баренцево море, преодолел Кольский залив, миновал Териберский маяк и остров Кильдин. В настоящий момент пройден траверз острова Белый в Карском море. Буксировочный ордер направляется к проливу Вилькицкого.

Погода по пути следования каравана благоприятная – температура воздуха +6, ветер северный и северо-восточный до 6 м/с, льдов нет, волнение моря отсутствует – 1 балл по шкале Босфора. Хотя для ледокола «Диксон» любая непогода нипочём – 13 тысяч лошадиных сил четырёх главных двигателей обеспечивают необходимый запас мощности на случай появления льдов, встречного ветра и сильных волн. Ожидается, что переход до места назначения займет меньше месяца в зависимости от погодных условий и других возможных обстоятельств.