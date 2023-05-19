Продолжаются еженедельные рейды министра Государственного жилищного и строительного надзора региона по подъездам Мурманска

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Мы сейчас видели разные вариации каких-то недостатков, начиная с того, что подъезд покрасили, а мусор под лестницей оставили. Сам директор, как говорится, не зря выехал в наш рейд, увидел, что неправильно это было.

Так выглядит подъезд после косметического ремонта, а так его пространство под лестничной клеткой.

Несмотря на вовремя выполненные управляющей компанией работы, недочёты всё же остаются. Именно поэтому министр государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области еженедельно выезжает на объекты с проверками.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Мы сейчас видели разные вариации каких-то недостатков, начиная с того, что подъезд покрасили, а мусор под лестницей оставили. Сам директор, как говорится, не зря выехал в наш рейд, увидел, что неправильно это было. Подъезд сделан хорошо, в то же время есть недостатки, как обычно, где-то не убрали мусор, не помыли окна, не убрали слаботочные системы».

Мелкие недочёты должны решаться незамедлительно. Представители власти фиксируют такие нарушения и позже ждут фотоотчёт по их устранению.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Те недостатки, которые есть, они делятся на те, которые устранят сегодня. Например, мусор уберут сегодня. Вопрос помыть окна - это несколько дней в любом случае. Соответственно сети убрать, думаю, что пара дней - до недели. Конечно, мы всё это для себя фотографируем, оставляем для контроля. Нам управляющие компании, потом предоставляют доказательства, что они все эти вопросы решили».

Что касается плюсов, то горожане отмечают свежее и современное оформление отремонтированных подъездов. Это неудивительно. Ведь теперь они сами выбирают, в какой цвет покрасить стены.

Алёна Кузнецова, министр Государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области: «Представители управляющей компании говорят о том, что в нашей группе «ВКонтакте» можно посмотреть предложения, жильцы сами выбирают, как минимум из шести цветов. На самом деле у управляющих компаний в Первомайском округе качество ремонтов неплохое по подъездам».

Всего во время рейда было проверено 9 адресов в Первомайском и Октябрьском районах.