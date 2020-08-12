Продолжаются обновления улично-дорожной сети Мурманска

Одним из объектов ремонта стал участок рядом с остановкой «Молодёжный проезд».

Два года назад этот перекресток реконструировали. Здесь появился новый выезд, чтобы разгрузить разворотное кольцо в районе Долины Уюта. Однако за счёт этого пешеходный переход сместился на 50 метров , стал уже, а на пути пешеходам мешала опора контактной сети троллейбусов.

Жители города обратились к специалистам с просьбой расширить тротуар. И вот работы начались. Они должны завершиться в течение 10 дней.

Станислав Ланин, заместитель директора УДХ: «Сейчас идёт выемка грунта, подготовка под установку бортового камня. Дальше нам придётся перенести маленький участок ливневой канализации, потому что она попадает под этот тротуар. Соответственно, завершающая стадия – устройство нового асфальтового покрытия».