Продолжаются работы по переводу домов Ленинского округа на закрытую система горячего водоснабжения

Установка индивидуальных теплообменников в домах позволит обеспечить каждую квартиру чистой горячей водой. По словам сити-менеджера, процесс модернизации системы горячего водоснабжения Ленинского района идёт полным ходом, сбавлять обороты никто не планирует.

В Ленинском округе Мурманска продолжается реконструкция теплопунктов в МКД. Уже к осени из кранов жителей самого старого района столицы Заполярья потечёт чистая и без запаха горячая вода.

Жители Ленинского района уже ни один десяток лет страдают от некачественной горячей воды. По словам мурманчан, вода имеет неприятный запах, она окрашивает раковины и ванны. К примеру, старожилы дома №14 на улице Саши Ковалёва очень ждут осени, когда в их девятиэтажке полноценно заработает индивидуальный теплообменник.

Анна Белякова и Анна Дюба, старшие по подъезду: «Дому 30 лет в следующем году будет. В Ленинском районе во всех этих домах горячая вода с отвратительным запахом. Люди всё время ругаются. Постоянно писали, постоянно звонили. Осталось теперь чуть-чуть подождать, будет и у нас хорошая вода - без запаха! Ждём, только в сентябре будет, сказали. Я 20 лет живу здесь и 20 лет такая плохая вода. Пришлось поставить бойлеры, многие люди поставили бойлеры».

Установка индивидуальных теплообменников в домах позволит обеспечить каждую квартиру чистой горячей водой. По словам сити-менеджера, процесс модернизации системы горячего водоснабжения Ленинского района идёт полным ходом, сбавлять обороты никто не планирует.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «У нас на этот год по программе 107 домов в Ленинском округе должны получить закрытую схему горячего водоснабжения, у людей должно существенно повыситься качество горячей воды. 107 домов – это 138 индивидуальных тепловых пунктов. По состоянию на сегодня уже полностью завершена работа по монтажу 81. Мы сейчас вышли на очень хорошие темпы – по 5-7 пунктов в неделю. Специалисты из водоканала и АО «МЭС» монтаж ведут»

Как отметила директор «Мурманскводоканала», переоснащение внутридомовых систем ведётся с учётом особенностей каждого здания. Вся техника создана российскими компаниями, поэтому потому с обслуживанием не возникнет никаких проблем.

Стоимость реализации проекта по модернизации системы горячего водоснабжения составляет около 2,5 миллиарда рублей. В 2021 году бойлеры установили в 29 домах.