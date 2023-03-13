«Продолжение руки хирурга»: врачи травматологического отделения Мурманского областного многопрофильного центра рады поступлению новых инструментов

В отделение травматологии «Севрыбы», а теперь это часть Мурманского областного многопрофильного центра, поступило новое медицинское оборудование.

Комплекты для обработки костной ткани с четырьмя рукоятками и тремя насадками. Это универсальная износостойкая пила с аккумуляторной батареей, которую специалисты ждали давно. Аппарат используют для сверления, фрезерования, ввинчивания и вывинчивания винтов. Любую насадку можно установить на новое оборудование и даже регулировать скорость вращений. С помощью этого инструмента проводят фиксирующие спицы в костях. Такое оборудование крайне необходимо в работе травматологов.

Даниил Ефимов, заведующий травматологическим отделением Мурманского областного многопрофильного центра: «Рукоятка любого из этих устройств лежит в руке - будто продолжение руки хирурга, что важно при работе с костной тканью. Потому что мы можем работать как на больших костях: тазовой или кости бедра, так и на фалангах пальцев. От больших до малых рука работает одинаково, инструмент работает хорошо и на тех, и на других сегментах».