Сводка регионального оперативного штаба по COVID-19: случаев заболевания коронавирусом стало большеЛица, прибывшие в Мурманскую область из других регионов России, должны сообщить об этом и уйти на карантин
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.04.20 19:30

Продуктовые наборы для пенсионеров доставят волонтёры

Продуктовые наборы для пенсионеров, которые находятся на самоизоляции, доставляют волонтёры в рамках Всероссийской акции «Мы вместе». Крупа, макароны, консервы – всё это доставляется добровольцами нуждающимся в помощи людям, чтобы они как можно дольше оставались дома и не подвергали своё здоровье опасности.

14000 бесплатных продуктовых наборов для одиноких пожилых людей развезут волонтёры по Мурманску и Мурманской области в рамках Всероссийской акции «Мы вместе». В стандартный пакет с провизией входит всё самое необходимое - крупы, макароны чай, консервы.

Татьяна Сахарова, руководитель регионального волонтёрского центра «Единая Россия» и ОНФ: «Перечень продуктов был утверждён с федеральным представителем, который нам помог провести эту акцию. Она  будет проходить у нас по всей области».

В список жителей, которым нужна такая поддержка, вошли дети войны и одинокие люди старше 65 лет с минимальным размером пенсии. По словам волонтёров, их труд во время пандемии жизненно необходим многих пожилым гражданам.

Евгения Гавриленко, волонтёр Общероссийского народного фронта: «Все благодарят, говорят спасибо и говорят, что очень в этом нуждаются».

Среди волонтёров не только молодёжь, но и люди среднего возраста. К примеру, предприниматели, которые ввиду ограничений, сейчас не могут заниматься своей непосредственной деятельностью и с радостью посвящают своё время помощи людям.

Всем им предстоит выполнить огромную работу, но она им по плечу, ведь волонтёры точно знают, что по каждому адресу их очень ждут.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Падение американской нефти - справедливая кара спекулятивной индустрии - комментарий эксперта
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Мария
23.04.20 09:27
Очередная дурь! Лучше бы контроль усилили в больницах, которые закрываются одна за другой из-за коронавируса.
Комментарий к новости:Собираетесь в магазин или аптеку – напишите объяснение по установленной форме!
Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
Комментарий к новости:Лица, прибывшие в Мурманскую область из других регионов России, должны сообщить об этом и уйти на карантин
Алекс
22.04.20 14:31
И чему вы радуетесь? У всей этой шпаны от нефтебизнеса одна цель-как можно больше шкур содрать с народа! Они строят свой "бизнес" на горе и беде россиян! И на их бесправии!((( Зная,что НИЧЕГО и НИКОГД
Комментарий к новости:В Мурманской области оптовики продолжили снижение цен на бензин, а на АЗС цены упорно держатся на прежнем уровне
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире22:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:00«Открытая студия». (Повтор, 12+)23:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Картофель, репчатый лук и куриные яйца – лидеры по росту цен в магазинах Мурманской области-PRO Валюту (16+)Курс евро просел на 2,5 рубля, доллар теряет 1,9 рубля-PRO Энергетику (18+)Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» возглавил рейтинг качества услуг по передаче электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 24 апреля-PRO Нефть и газ (18+)Падение американской нефти - справедливая кара спекулятивной индустрии - комментарий эксперта-PRO Законы (18+)В период пандемии депутаты рассмотрели вопрос об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
28.01.20: По последним данным на 28 января, в мире насчитывается более двух тысяч случаев заражения вирусом 2019-nCoV, в том числе 106 летальных исходов. Как Вы считаете, российская медицина готова противостоять таким эпидемиям?Проголосовало: 1 487 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика