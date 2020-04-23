Продуктовые наборы для пенсионеров доставят волонтёры

Продуктовые наборы для пенсионеров, которые находятся на самоизоляции, доставляют волонтёры в рамках Всероссийской акции «Мы вместе». Крупа, макароны, консервы – всё это доставляется добровольцами нуждающимся в помощи людям, чтобы они как можно дольше оставались дома и не подвергали своё здоровье опасности.

14000 бесплатных продуктовых наборов для одиноких пожилых людей развезут волонтёры по Мурманску и Мурманской области в рамках Всероссийской акции «Мы вместе». В стандартный пакет с провизией входит всё самое необходимое - крупы, макароны чай, консервы.

Татьяна Сахарова, руководитель регионального волонтёрского центра «Единая Россия» и ОНФ: «Перечень продуктов был утверждён с федеральным представителем, который нам помог провести эту акцию. Она будет проходить у нас по всей области».

В список жителей, которым нужна такая поддержка, вошли дети войны и одинокие люди старше 65 лет с минимальным размером пенсии. По словам волонтёров, их труд во время пандемии жизненно необходим многих пожилым гражданам.

Евгения Гавриленко, волонтёр Общероссийского народного фронта: «Все благодарят, говорят спасибо и говорят, что очень в этом нуждаются».

Среди волонтёров не только молодёжь, но и люди среднего возраста. К примеру, предприниматели, которые ввиду ограничений, сейчас не могут заниматься своей непосредственной деятельностью и с радостью посвящают своё время помощи людям.

Всем им предстоит выполнить огромную работу, но она им по плечу, ведь волонтёры точно знают, что по каждому адресу их очень ждут.