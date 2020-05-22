Продуктовые наборы получили 100 медицинских сестёр

В нелегкий период коронавирусной пандемии поддержка медицинским работникам необходима. Каждый старается оказать им помощь. В этот раз активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта принесли вкусные подарки для медсестер областного больницы имени Баяндина.

Конечно, сейчас свободного времени у медицинских работников очень мало. Напряженный график и ежеминутная помощь больным. Однако и в такое время нужно найти хоть минуту на отдых. Помочь персоналу лечебных учреждений решили волонтёры и представители одной из торговых сетей города.

Максим Сахневич, глава регионального исполкома ОНФ в Мурманской области: «Действительно, эти люди сегодня совершают подвиг, может для кого-то и невидимый. Но мы уже работаем более двух месяцев в условиях пандемии, как волонтёры. Мы видим, как эти люди сегодня борются, как эти люди заболевают сами. Как эти люди оказывают помощь. Поэтому они великие молодцы».

Например, в областной больнице пришлось усилить состав среднего персонала, в том числе с помощью выпускников медколледжа. Некоторым медсестрам сейчас приходится работать в нескольких отделениях сразу.

Ольга Скочилова, старшая медсестра медицинского стерилизационного и дезинфекционного отделений Мурманской областной больницы им. Баяндина: «Сейчас нам пришлось пересматривать штатное расписание и вводить новых сотрудников, потому что той мощности штатной по дезинфекционному отделу у нас не хватало. Работало у нас шесть дезинфекторов, включая областную больницу, которая тоже является нашим отделением. И мы привлекли к работе ещё шесть человек, которые имели свидетельство о медобразовании».

Однако, несмотря на все трудности этого периода, персонал понимает всю важность такой работы. Главное, что штат сейчас полон, необходимых медикаментов и оборудования тоже хватает.

Татьяна Мельникова, старшая медсестра консультативно-диагностического центра Мурманской областной больницы им. Баяндина, руководитель сестринского персонала инфекционного госпиталя: «В моей бригаде сейчас работают шесть человек – медицинские сестры и ещё студенты второго курса санитарами работать».

Это уже не первая акция. Волонтеры регулярно оказывают различную посильную помощь сотрудникам сферы здравоохранения. В этот раз вкусные продуктовые наборы получили 100 медицинских сестёр областной больницы имени Баяндина.