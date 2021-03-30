Продукты в Островной – только вертолётом можно долететь

Теплоход «Клавдия Еланская» из-за тяжёлой ледовой обстановки в Белом море задерживается в пути. Поэтому 31 марта в 10 утра в Островной вылетит вертолёт.

Из Мурманска в ЗАТО планируется доставить до 2 тонн продовольствия, которые находятся в перечне социально-значимых товаров. Прежде всего – фрукты и овощи, а также молочные продукты. Обратный рейс из Островного также запланирован на 31 марта.

Вертолёт улетит оттуда с пассажирами.

Напомним, в Архангельске теплоход Клавдия Еланская проходил ремонт.