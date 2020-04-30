Продукты в Териберку доставят на волокушах

В разгар весны снега в Мурманской области меньше не становится, дорога на Териберку из-за недавних снегопадов закрыта больше десяти дней.

Губернатор Андрей Чибис на своей странице в социальных сетях разместил ролик на котором запечатлено как специальная техника метр за метром расчищает дорогу к отдаленному посёлку.

Снег сейчас мокрый и тяжёлый, при малейшем понижении температуры он превращается в сплошную ледяную глыбу, поэтому за день удаётся пройти около трёх километров.

Продукты и лекарства в отрезанные от внешнего мира Териберку и Туманный пришлось отправлять на санях. Глава региона не исключил того, что за помощью придётся обратиться к военным, без путепрокладчика расчистка может продлиться ещё несколько дней.