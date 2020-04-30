День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.04.20 19:30
Продукты в Териберку доставят на волокушах
В разгар весны снега в Мурманской области меньше не становится, дорога на Териберку из-за недавних снегопадов закрыта больше десяти дней.
Губернатор Андрей Чибис на своей странице в социальных сетях разместил ролик на котором запечатлено как специальная техника метр за метром расчищает дорогу к отдаленному посёлку.
Снег сейчас мокрый и тяжёлый, при малейшем понижении температуры он превращается в сплошную ледяную глыбу, поэтому за день удаётся пройти около трёх километров.
Продукты и лекарства в отрезанные от внешнего мира Териберку и Туманный пришлось отправлять на санях. Глава региона не исключил того, что за помощью придётся обратиться к военным, без путепрокладчика расчистка может продлиться ещё несколько дней.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Падение американской нефти - справедливая кара спекулятивной индустрии - комментарий эксперта
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницы
-
Последние комментарии
Александр
25.04.20 21:03
Надо было с***ь до т*а этот рассадник заразы-стройку Новатэк после первых случаев заболевания и засыпать всю стройку негашеной известью!!! * - купюры внесла редакция.
Мария
23.04.20 09:27
Очередная дурь! Лучше бы контроль усилили в больницах, которые закрываются одна за другой из-за коронавируса.
Комментарий к новости:Собираетесь в магазин или аптеку – напишите объяснение по установленной форме!
Игорь Ваасильевич
22.04.20 17:11
А кто им об этом скажет? Тогда надо сообщать и о перемещениях по области, например, из Мурманска в Кандалакшу. И на карантин сразу садиться! Дурь, а не решение!
-Скоро в эфире06:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)07:00Мультфильмы (0+/6+)07:30«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Оптовики продолжили снижать цены на бензин, а на АЗС Мурманской области их упорно держат-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 96 копеек, евро – почти на 93 копейки-PRO Энергетику (18+)«Россети Северо-Запад» взяли на особый контроль 300 электросетевых объектов в зоне риска половодья-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 6 мая-PRO Нефть и газ (18+)На континентальном шельфе России в 2020 году за счёт бюджета планируется проведение геологоразведки на нефть и газ в Баренцевом и Охотском морях-PRO Законы (18+)Президент отменил плановые проверки в рыболовстве
-Нам интересно Ваше мнение29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 108 человек