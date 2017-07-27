Продвинутым пенсионерам стало проще подать заявку на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно

Подать заявку на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно для пенсионеров-северян стало проще. Соответствующая возможность появилась на сайте Пенсионного фонда России. Подать заявку можно, зарегистрировавшись на сайте Госуслуги, а затем в личном кабинете сайта ПФР.

За компенсацией оплаты проезда к месту отдыха и обратно могут обратиться неработающие пенсионеры, получающие страховые пенсии по старости или по инвалидности и проживающие в районах Крайнего Севера или приравненных к ним местностях. Получить компенсацию можно в виде талонов на приобретение билетов или деньгами.

Теперь сделать это стало проще. Подать заявку можно через интернет в личном кабинете сайта Пенсионного фонда России. Пока услуга работает в тестовом режиме, получить компенсацию можно лишь за уже совершённые затраты на проезд. При этом через пять дней, после подачи заявки, необходимо принести проездные документы в территориальный орган ПФР придётся лично.