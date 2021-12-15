Продюсерский центр открыл блогерскую студию в центре Мурманска

В команде продюсерского центра уже состоят 21 блогер. Среди них и модель Сандра Капшук.

Ранее мы рассказывали зрителям «Арктик-ТВ» о девушке, которая добилась успеха в мире моды благодаря необычной внешности – она альбинос. Сейчас Сандра не только красуется на обложках популярных журналов, но и участвует в ток-шоу на федеральных каналах. А ещё она активно публикуется в соцсетях. В этой студии она получает знания по продвижению своих профилей.

Сандра Капшук, модель, блогер: «Очень хорошая площадка для обучения. Они дают хороший старт. Немаловажно, что здесь можно заработать, продвигаться и узнавать много нового. Я человек, который всё время обучается и новая информация, эксклюзивная довольно, которая здесь имеется, для меня очень важна. Поэтому я здесь».

Ещё одна звезда из команды блогеров - Маргоша. Девушка в прошлом участница популярного телепроекта, на котором строят любовь, сейчас активно занимается блогерством. Её страница в Инстаграме насчитывает 350 тысяч подписчиков, а ещё есть профили в других соцсетях. Такая популярность приносит лайф-блогеру достойный заработок, но нет предела совершенству.

Маргоша, блогер: «Я считаю, что это полезно, потому что это обмен информацией, это общение с разными людьми с разных областей. Блогеры все разные и это круто. Классно, что есть люди, которые живут тем же, чем и ты. Мы не ходим на работу, мы кайфуем».

Этот продюсерский центр для блогеров – первый в Мурманске. Параллельно с нашим городом такие студии открыли в нескольких десятках городов России. А всего в планах создателей запустить 85 точек по всей стране.

Лидия Рогова, руководитель департамента по работе с блогерами: «Так как у нас под блогером подразумевается любая личность, которая имеет отношение к медиа. Это могут быть блогеры в классическом понимании, музыканты, артисты, фокусники, иллюзионисты и эксперты любых областей. Любые люди, которые хотят быть медийными».

Как отмечают создатели центра, среди мурманчан сейчас из социальных сетей наиболее популярен Инстаграм, а по направлениям - самые читаемые блоги у мамочек.

Полина Позницкая, руководитель блогерской студии в Мурманске: «Я хочу, чтобы блогеры России имели возможность коммуницировать между собой, доносить правильную информацию для будущих поколений. Мы гордимся нашими ребятами. Мы постоянно обучаемся. Есть онлайн-обучение и оффлайн. К нам приезжают для проведения мастер-классов специалисты из других городов. Наша компания бесплатно предоставляет образовательную программу. И она в доступе 24/7 для наших блогеров и резидентов».

Мурманская команда продюсерского центра практически сформирована, но осталось ещеёнесколько мест. Присоединиться к блогерам может любой желающий, работающий с социальными сетями после прохождения кастинга.