Проехать с ветерком, или На мотоцикле от Мурманска до Крыма!

Мурманские байкеры поедут в Крым! Такой вояж для них не первый и далеко не самый длинный. Тем не менее они его очень ждут.

Мурманские байкеры поедут в Крым! Такой вояж для них не первый и далеко не самый длинный. Тем не менее они его очень ждут.

Дорога, ветер и мотоцикл – идеальные составляющие хорошей поездки, уверяют любители стальных коней. Как раз этого и ждут байкеры из мотоклуба «Murman Riders» от грядущей поездке на юг России.

Члены клуба с удовольствием привечают новичков, но основной состав представлен ветеранами. К примеру, Лада Бахолдина уже много лет в седле. В Крыму ей бывать уже приходилось, правда, в этот раз часть пути отважная мурманчанка проедет в одиночку.

Лада Бахолдина, член мотоклуба «Мурман Райдерс»: «Далёкие поездки – это, как правило, либо посещение каких-то мероприятий, которые проводят там друзья или просто хочется там побывать. Для кого-то просто - это неизведанные места, куда ещё не ездили. Я на мотоцикле одна фактически никуда не ездила, а в Крыму я уже была, в Беларуси была на мотоцикле. Ну, я уже про Финляндию, Норвегию, Швецию вообще не говорю».

Любовь к мотоциклам у Лады началась с детского картинга. Свой нынешний двухколесный транспорт северянка ласково называет «Толстячок», то есть «Фэтбой» - в честь оригинального названия модели её «Харлея».

А вот президент байкерского клуба Михаил Крапля – один из самых матёрых путешественников. В этом году он уже оставил за собой 19 тысяч километров – расстояние, чуть меньшее длины экватора планеты. На своём верном байке он шёл по маршруту Мурманск-Крым-Урал-Монголия-Магадан.

Михаил Крапля, президент мотоклуба «Мурман Райдерс»: «Я получаю от этого удовольствие. Я путешествую, я смотрю на мир. На мотоцикле ты гораздо ближе к природе, ты гораздо ближе к людям, гораздо легче наладить общение. На машине вы такого не получите. На мотоцикле ты останавливаешься, разговариваешь с людьми – это происходит как-то очень естественно и, в общем, не очень сильно зависит от того, в какой ты стране находишься».

Как отметил Михаил, на трассе, особенно за Уралом, люди всегда приходят друг другу на помощь. Это не удивляет, ведь когда ближайшая заправка более чем в сотне километров, нуждающегося бросать не принято.

Укротители стальных коней двинутся в путь ближайшие дни. Первая большая остановка на их пути – Москва, где они посетят международный фестиваль «Bikers Brothers 2022». Ориентировочно, до места назначения арктические байкеры доберутся к 24 августа.