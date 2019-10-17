Проект Анны Гришко «Музыкальные надежды Арктики» успешно реализуется в нашем регионе

На прошлой неделе в рамках реализации проекта Анны Гришко «Музыкальные надежды Арктики» лучшие эксперты страны дали мастер-классы в 8 городах региона. Заключительная серия занятий прошла в самом большом муниципалитете области – ЗАТО Александровск. Анне Гришко пророчили блестящую музыкальную карьеру в родном Санкт-Петербурге, но девушка вслед за мужем-военнослужащим переехала в Гаджиево. Попав в закрытый гарнизон она не растерялась, заняв в школе искусств вакансию педагога, начала трудиться над созданием уникальных не только для ЗАТО, но и для всей области проектов. Первый грант Анна потратила на издание сборника камерных ансамблей, который среди музыкантов он имел невероятный успех. На этом пианистка решила не останавливаться. Так родился проект «Музыкальные надежды Арктики».

«Одна из его сторон – это профориентационная, - рассказывает Анна Гришко, автор проекта «Музыкальные надежды Арктики» (г. Гаджиево), - также музыкальное искусство должно быть доступно, получение новых знаний учащимися».

На призыв Анны провести серию мастер-классов откликнулись преподаватели консерваторий и университетов, деятели искусств и заслуженные артисты. Несколько дней команда профессионалов работала с детьми и преподавателями музыкальных школ Мурманской области.

«У нас будет вторая серия мастер-классов в январе, пройдёт итоговый гала-концерт, - рассказывает Анна Гришко, автор проекта «Музыкальные надежды Арктики» (г. Гаджиево), - планируется онлайн-серия мастер-классов - третья серия. Это достаточно долгий проект с обратной связью, в нём задействованы современные онлайн-технологии».

Даша Довженко большую часть своей жизни отдала музыке. Девушка с 5-и лет занимается вокалом, параллельно осваивает скрипку. Впереди у Дарьи ответственный конкурс всероссийского уровня, и замечания заслуженной артистки России Марии Людько были для неё как нельзя кстати.

«Сложно ли работать с другим педагогом? Очень сложно, но я за свою сольную карьеру очень много поменяла учителей, - рассказывает Дарья Довженко, ученица Детской школы искусств (г. Гаджиево). - Но мне было довольно легко ориентироваться и работать».

Кандидатов, которые получили возможность побывать на занятиях у именитых музыкальных исполнителей, предлагали сами школы. Это ученики, впереди у которых важные состязания или высокие показатели в учебной деятельности. Например, чтобы неправильным темпом и постановкой кистей вместо Чайковского не исполнить Баха Роман Кривша обратился за помощью к опытным музыкантам.

Не менее полезными оказались занятия и для баяниста Ильи Петрова. Теперь он вновь учится работать с инструментом.

Полезными новые знания были и для педагогов Заполярья.

«Это момент созревания, накопления, потому что голос – инструмент, который накапливает информацию, - говорит Ольга Коломеец, преподаватель отделения сольного пения Детской школы искусств (г. Гаджиево). - И в данный момент, в ноябре, у нас предстоит очень серьёзное выступление. Я лишний раз убедилась, что всё делаю правильно, что наши дети тоже делают всё правильно, выступают за честь нашей школы».

Результатами первого этапа музыкального проекта остались довольны и приглашенные гости. Педагоги отметили высокий уровень мастерства мурманских коллег и неординарные данные учащихся. Многих школьников ожидают сюрпризы: участие в Международных конкурсах и выступления на самых лучших музыкальных площадках России. Но об этом – в следующих программах.