Проект «Arctic schools» помогает обновлять мурманские школы

«Arctic schools» – уникальный проект, призванный модернизировать школы города и области. Причём в планировании нового облика помещений свою лепту могут внести и дети, и педагоги, и родители. Одним из участников конкурса стала прогимназия №61, здесь на грантовые деньги обновят спортзал.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Здесь будет заменён пол, заменены стены, покрашен потолок, заменены баскетбольные кольца».

Мурманский академический лицей также выиграл грант, только переделывать там будут холл и вестибюль центрального входа. В этой школе проект также не обошёл вниманием мнения ребят, учителей и родителей.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Этот вестибюль будет выполнен в арктической тематике, он будет напоминать о том, что Мурманск – столица Арктики, он будет напоминать о том, что мы на Севере. Здесь будет очень светло, здесь будет очень уютно. Тут можно будет фотографироваться, сидеть, общаться и встречать гостей».

Вестибюль переделают в информационную зону, которая сделает школу более открытой и доступной.

Обновят учреждения на средства области, города и сторонних спонсоров. На все работы строителям дано всего семь недель. Да, сроки сжатые, но по плану правительства Мурманской области, проект должен быть завершён к началу учебного года.