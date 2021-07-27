Проект «Arctic schools» продолжает реализовываться в школах столицы Заполярья

Гимназия №8 стала победительницей в региональном конкурсе грантов по преобразованию школьных пространств «Arctic schools». Сейчас в школе идёт работа над обновлением столовой. В помещении будут перекрашены стены, заменены напольная плитка, освещение, мебель и кухонное оборудование.

Проект обновления был создан усилиями гимназистов и учителей. На этапе планирования администрация школы постаралась учесть мнение всех. Деньги на реконструкцию пространств были выделены как из областного бюджета, так и сторонними спонсорами.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы до конца августа месяца получим обновлённую столовую. Сюда пошли 2,5 млн рублей средств из областного бюджета по программе «Arctic schools», 2,5 млн рублей из средств АО «Мурманский морской торговый порт».

В школе также переделываются коридоры и аудитории, например, классы химии и физики уже почти полностью готовы. Строгий, но живой дизайн помещений поможет детям фокусироваться на учёбе.

По словам министра образования и науки Мурманской области, многие школы области подали грантовые заявки, что показало высокую востребованность проекта «Arctic schools».

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области: «Каждая школа подавала свою заявку. Например, в них есть и танцевальные залы, и залы лечебной физкультуры в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья, информационно-библиотечные центры, кабинеты технологии, актовые залы, столовые».

Свои проекты предоставило около 83 школ из 15 муниципалитетов. Размер грантов, выданных образовательным учреждениям, составляет около 5 млн рублей.