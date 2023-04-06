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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.04.23 19:30

Проект «Арктическая школа» реализуется: глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин посетил школу №20

Учреждение стало одним из победителей проекта «Арктическая школа». В период летних каникул в этом учебном заведении обновят кабинет информатики.

Проект «Арктическая школа» работает в нашем регионе уже третий год. В детских садах и школах города было обновлено 35 общественных пространств. Обновления ожидают и школу №20.

На средства от гранта в кабинете информатики появятся новая мебель и современное техническое оборудование.

В этом году в проекте «Арктическая школа» приняли участие 34 образовательные организации из областного центра. Программа реализуется в рамках стратегического плана «На Севере –жить».

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Здесь будет создан принципиально новый класс информатики. Учитывая, что в школе проходят обучение 669 человек и более 70 ребят имеют определённые особенности в развитии, класс информатики и новые методы обучения крайне востребованы для данного учебного заведения».

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Последние комментарии

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30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
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А о людях подумали, которые живут в непосредственной близости от такого учреждения?
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