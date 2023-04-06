Проект «Арктическая школа» реализуется: глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин посетил школу №20

Учреждение стало одним из победителей проекта «Арктическая школа». В период летних каникул в этом учебном заведении обновят кабинет информатики.

Проект «Арктическая школа» работает в нашем регионе уже третий год. В детских садах и школах города было обновлено 35 общественных пространств. Обновления ожидают и школу №20.

На средства от гранта в кабинете информатики появятся новая мебель и современное техническое оборудование.

В этом году в проекте «Арктическая школа» приняли участие 34 образовательные организации из областного центра. Программа реализуется в рамках стратегического плана «На Севере –жить».

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Здесь будет создан принципиально новый класс информатики. Учитывая, что в школе проходят обучение 669 человек и более 70 ребят имеют определённые особенности в развитии, класс информатики и новые методы обучения крайне востребованы для данного учебного заведения».