Проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Мурманске реализуется успешно

Уже к началу осени в Мурманске большинство самых проблемных участков городских автодорог и пешеходных зон, прилегающих к ним, будут отремонтированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Например, к завершению близится реконструкция дорожного полотна на улице Скальной. Эта дорога – важная транспортная артерия для всего микрорайона. Нагрузка на неё большая.

По словам местных автолюбителей, минимум два раза в день здесь проезжает почти каждый из них. Поэтому все неровности и ямы на магистрали они ещё недавно знали буквально наизусть. Но теперь проезжая часть и тротуар будут совсем иными.

«Хотелось бы отметить, что я прошла по объекту, все работы выполнены практически полностью. Осталась проезжая часть по улице Скальной, 5, - говорит Ирина Малюк, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Нужно отметить, что специалистами обращается большое внимание на качество работ. Пробы отбираются, отправляются в лабораторию, где проводится полный анализ. Мурманчане должны знать, что если будет что-то с качеством, то не будет принята эта работа».

Программа «Безопасные и качественные автомобильные дороги» подразумевает комплексный подход к ремонту проезжих и пешеходных сообщений. Помимо асфальтобетонного покрытия рабочие устанавливают новые ограждения, обустраивают островки безопасности. Всего в рамках нацпроекта в Мурманске будут отремонтированы 27 объектов.

«На десяти объектах работы завершены полностью. На четырёх завершены работы по устройству асфальтобетонного покрытия проезжей части, остались работы по тротуарам, - докладывает Константин Мастюгин, председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска. - На девяти объектах ведутся подготовительные работы по устройству покрытия: разборка конструкций, установка бортового камня, демонтаж. Остаются два объекта – проспект Героев-североморцев и проезд Нагорный. К ним должны приступить в конце недели».

Согласно утвержденному плану все работы должны быть завершены уже к концу августа. А это значит, что 1-го сентября, вернувшись из отпусков с родителями, мурманские школьники пойдут в учебные заведения по новым и комфортным тротуарам.