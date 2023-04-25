Проект «Бизнес Хаус» поможет раскрыть амбициозные бизнес-идеи у молодёжи севера

У амбициозной и целеустремленной молодёжи региона, мечтающей о своём деле, появилась отличная возможность профессионально упаковать свою бизнес-идею, а заодно стать популярными. Всё это возможно, благодаря проекту «Бизнес Хаус».

Нашумевшее реалити-шоу, в котором молодёжь под софитами камер учится предпринимательству и генерирует свои бизнес-идеи, возвращается. Совсем скоро стартует второй сезон, а пока идёт приём заявок, команда организаторов посетила МАГУ, чтобы пообщаться с целевой аудиторией и привлечь ребят к проекту.

Анна Федорова, директор АНО «Агентство развития Мончегорска»: «В первую очередь сегодня мы пообщаемся со студентами для того, чтобы рассказать, какие проекты и вообще, что происходит у нас в регионе, что делает Агентство по развитию Мончегорска и как ребята могут поучаствовать, но не только поучаствовать, но и самоопределиться, самореализоваться. Возможности, которые стоят перед ними, можно получить этот опыт, который останется у них на всю жизнь, через наши проекты».

Опыт и впечатления от проекта «Бизнес Хаус» точно останутся надолго в памяти. Ведь резиденты получают известность, новых друзей и полезные инструменты для реализации своего дела.

Анна Федорова, директор АНО «Агентство развития Мончегорска»: «Мы будем отбирать ребят исходя из идей, которые они представят на отборочном туре. Очень важно, чтобы они коррелировались. Например, идея – хочу создать музыкальную студию, то есть – какой-то эксперт будет под эту идею приглашён. Это знаменитые блогеры, но сейчас пока мы не раскрываем все тайны».

Плюс ко всему в этом году ребят поселят в отдельном доме. Зрители будут наблюдать изнутри, как живёт и общается молодёжь.

Александр Поленков, заместитель директора АНО «Агентство развития Мончегорска»: «Съёмочная команда в доме будет всегда. Ребята не останутся один на один с собой. Конечно, там будет ещё съёмочная группа, которая будет следить за их поведением, где-то помогать раскрепоститься, потому что наличие камер сковывает многих ребят. Здесь уже профессиональная команда будет всячески им помогать, подтрунивать, чтобы раскрыть человека и создать какую-то драматургию».

Для того, чтобы участвовать в проекте необязательно наличие бизнес-плана, но всё же интересные мысли дадут преимущество на кастинге.

Александр Поленков, заместитель директора АНО «Агентство развития Мончегорска»: «Во-первых, мы будем смотреть на то, как выглядит человек, как он о себе рассказывает, как он себя превозносит, как он одет, как он держится в кадре. В этом многие могут быть примерно похожи. А вот у кого будет классная бизнес-идея - это уже изюминка и естественно даст дополнительный бонус для того, чтобы пройти в следующий этап».

Личным опытом участия в проекте со студентами МАГУ поделилась фотограф из Мончегорска Кристина Коняхина.

Кристина Коняхина, участница первого сезона реалити-шоу «Бизнес Хаус»: «Это были незабываемые две недели съёмок. Мало того, что это опыт съёмочный, ты учишься вести себя на камеру, это еще и крутое обучение. Нас действительно прокачивали с нуля, даже тех, у кого не было своих идей, они вышли уже такими поставленными людьми, у которых есть конкретные планы».

Подать заявку на участие в проекте можно до18 мая на официальном сайте «Бизнес Хауса».