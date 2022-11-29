Проект бюджета города Мурманска на 2023-й и плановые 2024-2025 годы будет дефицитным

Депутаты городского Совета депутатов собрались сегодня на очередное заседание. Из 12 вопросов, заявленных в повестке, основным стал вопрос о рассмотрении в первом чтении муниципального бюджета на 2023 год и плановые 2024 -2025.

Проект бюджета Мурманска на 2023-й и плановые 2024-2025 годы будет дефицитным. Нехватка составит около 10%. Однако, как и раньше, финансовый документ сохранит социальную направленность. Доходная часть спроектирована исходя из текущей прибыли. Об этом рассказал сити-менеджер Юрий Сердечкин.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Мы в этом году немного просели. По объективным причинам не добрали значительную часть сельскохозяйственного налога. Поэтому на следующий год исходим из того ожидаемого факта, который есть в этом году. Не сокращаем объёмы работ, о которых договаривались раньше. Все объёмы, которые входят в национальные проекты, либо вытекают из стратегии плана «На Севере - жить», в полном объёме учтены в нашем проекте бюджета».

Депутаты единогласно приняли проект бюджета в первом чтении. А затем приступили к остальным вопросам повестки.

Например, на заседании обсуждали тему дорог. В рамках национального проекта планируется отремонтировать порядка 20 участков. Также будут завершены работы на дорогах, которые не удалось закончить в этом году. Важной частью обновлений Мурманска остаётся благоустройство дворов.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Благоустройство – одна из наших основных тем, на которую обращают внимание граждане. Порядка 32 территорий домов войдут в эту программу на следующий год. Мы заложили в полном объёме необходимые средства, чтобы продолжить начавшееся строительство школы на улице Советская».

Кроме того, в проекте бюджета на следующий год заложены средства на реализацию второго этапа соглашения по созданию закрытого спортзала в ледовой арене «Метеор».