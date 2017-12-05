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День за днём с «Арктик-ТВ»05.12.17 19:30

Проект бюджета Мурманска на 2018 год прошёл второе обсуждение

Бюджет города Мурманска на 2018 год в очередной раз обсудили на заседании профильного комиссии. Важный документ пока прошёл второе чтение комиссии по бюджету. Принимать его будут уже на заседание городского Совета депутатов.

Важно не только принять главный документ муниципалитета, но и распределить расходы по направлениям. При этом нельзя обделить ни культуру, ни спорт, ни социальную сферу.

В следующем году бюджет снова будет социально направленным. Библиотеки будут ремонтироваться, спорт развиваться. Большая часть городских средств уйдёт на развитие образования. В том числе, это и традиционная подготовка школ к первому сентября, и ремонты детских садов, и затраты на мероприятия по воспитанию патриотизма у подрастающего поколения.

- Параметры бюджета были рассмотрены в первом чтении и уже утверждены. Сегодня мы выходим с дефицитом бюджета в 448 миллионов рублей, - отмечает Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования город Мурманск. - В течение года эти данные будут изменяться.

 

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