Проект бюджета на ближайшие три года рассмотрели депутаты региональной Думы

В региональном парламенте обсудил проект закона бюджета на 2022 год, а также плановый период 2023-2024 годов. Основной финансовый документ определит социально-экономическое развитие всей Мурманской области.

Как сообщила замгубернатора Елена Дягилева, при формировании бюджета максимально учитывались пожелания северян. Около 23 тысяч человек в рамках анкетирования отметили те сферы, которые для них принципиально важны.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Мы провели опрос наших жителей, что для них приоритетно. Помимо основных вещей, которые являются приоритетными, помимо тех вещей, которые являются основными, это прогноз социально-экономического развития, Послание Совета Федерации и Президента. Всё это также ложится в основу бюджета».

Во время доклада министр развития Арктики и экономики области Татьяна Русскова отметила, что по итогам текущего года экономическую ситуацию в регионе можно оценивать как стабильную. Наращивание инвестиционного и строительного потенциала связано, в первую очередь, с арктическими преференциями.

Евгений Никора, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «У нас ВРП впервые должен превысить 1 триллион рублей по многим интегральным направлениям. В 2021 году мы находимся на ведущих ролях в РФ и СЗФО, поэтому я считаю, что стратегия сработала и будет работать».

На следующий год структура расходов областного бюджета сформирована на основе 16 госпрограмм.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Бюджет позволяет развиваться, решать все социальные вопросы. У нас заложено и строительство детских садов, школ, здравоохранение и на культуру, на образование. Всё для развития области и комфортного проживания жителей заложено в бюджете 2022 года».

Сергей Дубовой подчеркнул, что все социальные выплаты, утверждённые на региональном уровне, сохранятся. Также есть вероятность того, что правительство внесёт в течение года дополнительные предложения по таким выплатам на региональном уровне.