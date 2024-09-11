День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.09.24 19:30
Проект «Демография»: 222 образовательные программы для граждан
Новый учебный год начинается не только для студентов и школьников. В Мурманской области в этом году более 700 жителей пройдут обучение или повысят квалификацию.
Сделать это стало проще благодаря национальному проекту «Демография». В его рамках в регионе сейчас доступны 222 образовательные программы, их перечень регулярно пополняется с учётом реальной кадровой потребности. Например, в этом году широко представлены направления подготовки в сфере IT-технологий. Обучение доступно для людей с инвалидностью, родителей в отпуске по уходу за ребёнком, гражданам в возрасте от 50 лет, участникам СВО и членам их семей, безработным и многим другим.
Для обучения необходимо подать заявку на портале «Работа России» и пройти профориентацию в кадровом центре. Специалисты помогут подобрать курс с учётом навыков и востребованности профессии в Заполярье.
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Последние комментарии
Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
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