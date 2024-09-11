Проект «Демография»: 222 образовательные программы для граждан

Новый учебный год начинается не только для студентов и школьников. В Мурманской области в этом году более 700 жителей пройдут обучение или повысят квалификацию.

Сделать это стало проще благодаря национальному проекту «Демография». В его рамках в регионе сейчас доступны 222 образовательные программы, их перечень регулярно пополняется с учётом реальной кадровой потребности. Например, в этом году широко представлены направления подготовки в сфере IT-технологий. Обучение доступно для людей с инвалидностью, родителей в отпуске по уходу за ребёнком, гражданам в возрасте от 50 лет, участникам СВО и членам их семей, безработным и многим другим.

Для обучения необходимо подать заявку на портале «Работа России» и пройти профориентацию в кадровом центре. Специалисты помогут подобрать курс с учётом навыков и востребованности профессии в Заполярье.