Проект «Дети Севера» - эксклюзивный выпуск

Сегодня гость проекта «Дети Севера» - Алексей Сонар —диджей, продюсер и создатель проекта «SkyTop».

Разговор идёт о будущем клубной культуры, силе электронного звука и о том самом чувстве, когда весь мир живёт в унисон с битом создателя собственных треков.

«Дети Севера» — совместный проект «Region Media Team» и бренда «Север» о тех, кто вдохновляет, развивается и делает Мурманск сильнее. Смотрим на странице «Регион51» в соцсети «ВКонтакте», в эфире телеканала «Арктик-ТЫ» и слушаем на «Радио Record».