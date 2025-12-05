Проект «Дети Севера» - эксклюзивный выпуск

В гостях Андрей Драм — диджей, продюсер и совладелец лейбла «Kinetika Music».

Говорим о том, с чего начиналась клубная жизнь Мурманска в 90-х прошлого века, как она изменилась сегодня, о проекте «Двигатель» и о том, как электронному музыканту выделиться в 2025 году. Узнаем, кто сейчас танцует в клубах, как делать по-настоящему классные вечеринки и можно ли зарабатывать на музыке и ивентах.

«Дети Севера» — совместный проект «Region Media Team» и бренда «Север» о людях, которые создают музыку, культуру и делают Мурманск сильнее.