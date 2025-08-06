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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.08.25 12:00

Проект «Дети Севера»: Александра Низовец - серфинг на краю земли, или Всё о спорте

В новом выпуске программы «Дети Севера» с Александрой Низовец состоится откровенный разговор о силе духа, лидерстве, внутренней свободе и вдохновении, которые закаляются в ледяной воде.

В новом выпуске программы «Дети Севера» с Александрой Низовец состоится откровенный разговор о силе духа, лидерстве, внутренней свободе и вдохновении, которые закаляются в ледяной воде.

Всё о спорте!

«Дети Севера» — совместный проект «Region Media Team» и бренда «Север» - о тех, кто вдохновляет, развивается и делает Мурманск сильнее.

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