Проект «Дети Севера»: Алёна Двойченкова - Север открыл, Мир запомнил, или Мурманск в танцах!

В эксклюзивном эфире программы «Дети Севера» — Алёна Двойченкова. Из Мурманска — в большую историю танца.

Она взорвала шоу «Танцы на ТНТ», стала участницей легендарного первого российского вог-дома «House of Bonchinche», снялась в клипах группы «Little Big» и покорила сердца тысяч зрителей.

Её путь — от гимнастики до главной роли в фильме «SOLO».

Сегодня она вдохновляет как педагог, артистка и человек, который задал стране ритм vogue.

