Проект «Дети Севера»: Алёна Двойченкова - Север открыл, Мир запомнил, или Мурманск в танцах!
В эксклюзивном эфире программы «Дети Севера» — Алёна Двойченкова. Из Мурманска — в большую историю танца.
Она взорвала шоу «Танцы на ТНТ», стала участницей легендарного первого российского вог-дома «House of Bonchinche», снялась в клипах группы «Little Big» и покорила сердца тысяч зрителей.
Её путь — от гимнастики до главной роли в фильме «SOLO».
Сегодня она вдохновляет как педагог, артистка и человек, который задал стране ритм vogue.
«Дети Севера» — совместный проект «Region Media Team» и бренда «Север» о тех, кто вдохновляет, развивается и делает Мурманск сильнее.
Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
