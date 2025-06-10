Проект «Дети Севера»: Анастасия Найдёнова - про силу воли, лидерство и спорт на Севере

Что скрывается за изящным видом спорта и каково это быть дочерью тренера?

«Дети Севера» — совместный проект «Region Media Team» и бренда Германа Рунова «Север» о тех, кто развивается в Мурманске и развивает город.

Что скрывается за изящным видом спорта и каково это быть дочерью тренера?

Сегодня гость программы - Анастасия Найдёнова, основатель и директор спортивного клуба «Кристалл» в Мурманске, рассказывает о силе воли, о закулисье художественной гимнастики и спортивной карьере на Севере. Поделится секретами: как рождаются мечты, вырастают команды, воспитываются победители. И о женской силе, которая с теплом и настойчивостью создаёт пространство для движения, роста и вдохновения.