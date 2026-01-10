Проект «Дети Севера»: Анастасия Перфилова, руководитель проекта «Seatrevel» и совладелица первого гастромаркета в Териберке

«Дети Севера» — совместный проект «Region Media Team» и бренда «Север» о людях, которые создают бизнес, культуру и новые смыслы, делая Мурманскую область сильнее и заметнее на мировой карте.

В новом выпуске Анастасия Перфилова рассказывает о создании и развитии проектов мирового уровня на Крайнем Севере, например, «Seatrevel» формирует новый туристический продукт региона, рассказывает о том, какую роль гастромаркет играет в развитии Териберки как точки притяжения и, с какими вызовами сталкивается бизнес в Арктике. Разговор идёт и о предпринимательстве в Заполярье, инвестициях, работе с командой и международной аудиторией, а также перспективах локальных инициатив.