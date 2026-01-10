День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.01.26 12:00
Проект «Дети Севера»: Анастасия Перфилова, руководитель проекта «Seatrevel» и совладелица первого гастромаркета в Териберке
«Дети Севера» — совместный проект «Region Media Team» и бренда «Север» о людях, которые создают бизнес, культуру и новые смыслы, делая Мурманскую область сильнее и заметнее на мировой карте.
В новом выпуске Анастасия Перфилова рассказывает о создании и развитии проектов мирового уровня на Крайнем Севере, например, «Seatrevel» формирует новый туристический продукт региона, рассказывает о том, какую роль гастромаркет играет в развитии Териберки как точки притяжения и, с какими вызовами сталкивается бизнес в Арктике. Разговор идёт и о предпринимательстве в Заполярье, инвестициях, работе с командой и международной аудиторией, а также перспективах локальных инициатив.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-
Последние комментарии
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
-Скоро в эфире01:15«Медленное ТВ-Камин».07:00Мультфильмы (0+/6+)07:30«Вместе по России». Познавательная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Телескопы, бабочки и лотерейные билеты — о каких импульсивных покупках, совершенных в 2025, чаще всего жалеют россияне-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 78 копеек, евро укрепилось почти на 62 копейки-PRO Энергетику (18+)В 2026 году на площадке сооружения будущей Кольской АЭС-2 стартуют подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 5 января-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы