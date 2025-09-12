День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.09.25 12:00
Проект «Дети Севера»: Евгений VEZA - рэп на Севере
«Дети Севера» — совместный проект «Region Media Team» и бренда «Север» - о тех, кто вдохновляет, развивается и делает Мурманск сильнее.
В новом выпуске программы «Дети Севера» — откровенный разговор с артистом и идейным вдохновителем движения «Добро пожаловать отсюда» Евгением VEZA, который рассказывает о первых шагах, о том, как рождалась мурманская рэп-сцена, о молодёжи и будущем хип-хопа на Крайнем Севере.
