Проект «Дети Севера»: в эксклюзивном эфире Александр Быков

Сегодня гость программы - основатель легендарных калининградских баров «БыковБАР», «УтроБАР» и проекта «Seven», победитель Европейского гастрономического фестиваля в Берлине «EUROPEAN Street Food Awards», а также двукратный победитель российского «RUSSIAN Street Food Awards».

Из интересной беседы с Александром Быковым зрители узнают о том, почему мурманская треска круче лондонского фиш энд чипс, и как северная закалка помогает в предпринимательстве.

«Дети Севера» — совместный проект «Region Media Team» и бренда «Север» о тех, кто вдохновляет, развивается и делает Мурманск сильнее.