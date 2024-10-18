Проект для Крайнего севера - «Норвежская выставка» верхней одежды от компании «Орсо Групп» заканчивает свою работу в Мурманске и Апатитах

Это финальная недельная распродажа. Только по 20 октября включительно ещё есть возможность приобрести одежду наивысшего скандинавского качества по очень выгодным предложениям.

Скандинавская одежда всегда нравилась россиянам. Не секрет, что из-за прекращения поставок и действия ряда санкций её ассортимент стремительно уменьшился, а спрос, напротив, вырос. Почти все крупнейшие сети норвежских магазинов верхней одежды покинули российский рынок, теперь остаток товаров распродаётся на «Нордических выставках», где для покупателей действуют уникальные предложения.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Многие компании продолжают покидать российский рынок из-за всё той же ситуации: границы стран закрыты, вывести товар невозможно, хранить дальше на складах – это очень дорого, утилизировать тоже стоит дене. Единственный возможный вариант - отдать его хоть за сколько-нибудь, чтобы хоть как-то минимизировать потери. Они отдали его по цене производства. Наша питерская компания «Орсо Групп» выкупила этот товарный остаток и теперь распродаёт по дальним регионам страны со скидкой до 70 процентов. Если вы находите свой размер на выставке-распродаже, то гарантировано экономите в два, а то и в три раза».

На выставке-продаже представлен широкий ассортимент верхней одежды. От пуховиков, дублёнок и «Алясок», выдерживающих температуры в минус 50 градусов, до стильных курток из натуральной кожи. Покупателей порадует не только разнообразие моделей, но и возможность подобрать идеальный размер - до 72-го включительно.

Павел Чертков, старший менеджер компании «Орсо Групп»: «Это легендарные скандинавские дублёнки. Выполнены они из тафтинг овчины – в них тепло даже при минус 30 градусов. И примечательная особенность – их можно вывернуть наружу. Выворачиваются все карманы. И она будет для вас как шубка. Сверху замша обработана полифит маслами – она не реагирует на влагу. Понятное дело, что это не дождевик, в дождь в ней не надо ходить. Но мокрый снег – всё скатывается. В магазинах такие модели были представлены по 55 тысяч, здесь на выставке и только на этой неделе они представлены за 24900 рублей».

Любовь – покупатель: «Купила куртку, очень довольна. Вещь красивая, тёплая. Куртки мы купили мне и мужу. Мы довольны оба. Тёплые, красивые и удобные. Всё очень хорошо».

Надежда, покупатель: «Очень актуальная распродажа, потому что погода меняется, время холодных ветров. Я думаю, что будет очень здорово, если люди будут одеты, так как в тепле они меньше будут болеть. Говорю, как медик».

Только по 20 октября включительно «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске на проспекте Ленина, 47 (1-й этаж бывшего помещения «Сбербанка», за остановкой общественного транспорта «Улица Академика Книповича») и в Апатитах на улице Ленина, 2 (справа от аптеки, ориентир - воздушные шары).

На правах рекламы.