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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.11.24 19:30

Проект для Крайнего Севера. «Норвежская выставка» для удобства гостей работает одновременно в двух локациях Мурманска

Почти все крупные сети норвежских магазинов верхней одежды покинули российский рынок. Теперь остаток товара распродаётся на «Норвежской выставке» с большой выгодой для россиян. Финальная недельная распродажа продлится по 10 ноября включительно.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «Компании продолжают покидать российский рынок. Всё таже самая ситуация – границы стран закрыты, вывезти товар невозможно, хранить дальше на складах – это очень дорого, утилизировать тоже стоит денег. Единственный возможный вариант - отдать его хоть за сколько-нибудь, чтобы хоть как-то минимизировать потери. Они отдали его по цене производства, а наша питерская компания «Орсо Групп» выкупила этот товарный остаток и теперь распродаёт по дальним регионам страны со скидкой до 70 процентов. Если вы находите свой размер – гарантировано экономите в два, а то и в три раза».

На выставке представлено свыше 100 моделей верхней одежды: пуховики, двусторонние дублёнки-шубы, парки и легендарные «Аляски». Они выдерживают экстремальные погодные условия - до минус 50 градусов.

Павел Чертков, старший менеджер «ORSO GROUP»: «На мне одна из самых популярных моделей на выставке. Это норвежская «Аляска» на трехслойной мембране конфиденс, которая отталкивает воду и грязь. Она не промокает и не продувается ветром, сама по себе еще и дышит. Выполнена в разных расцветках: бордовый цвет, тёмно-синий и красивый белый».

Только по 10 ноября включительно - «Норвежская выставка» будет работать с 10 до 20 часов в Мурманске по адресу: Кольский проспект, 134. ТРЦ «Форум» (1-й этаж, третье помещение от главного входа на Скальной улице, 31, ТЦ «Солнечный» (2-й этаж, ориентир - воздушные шары).

 

 

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