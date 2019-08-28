Проект «Дорога в школу» успешно реализуется в Мурманске

1700 квадратных метров проезжей части у первого и второго корпусов дома № 30 по улице Аскольдовцев Мурманска будут капитально отремонтированы в рамках муниципального проекта «Дорога в школу». Этот путь ведёт сразу к двум образовательным учреждениям, что в разы увеличивает нагрузку на дорожное полотно, которое и без того давно требовало ремонта.

Дорога вдоль двух жилых многоэтажек перегружена. Здесь проезжают и паркуются сотни автомобилей: личный транспорт, грузовые машины, доставляющие в образовательные учреждения продукты. Транспортная нагрузка, частые подтопления, при отсутствии ливневой канализации, все это привело к сильному разрушению дорожного покрытия. Так как магистраль ведёт сразу к двум образовательным учреждениям: 105-му детскому саду и к 5-й школе, ремонтировать решили по муниципальной программе «Дорога в школу».

«Это болевая точка нашего микрорайона, - отмечает Ирина Ускова, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Я депутат по 5 округу, здесь обращений было очень много. Я историю это дороги знаю с 1999 года. Это большое счастье, что мы включены в программу «Дорога в школу». Если говорить по правде, то это придомовая территория, ремонт делать должна управляющая компания. Но по программе это сделаем быстрей».

Ремонтные работы на всех этапах строго контролируются городскими властями и депутатами горсовета.

«Закончиться эти работы должны к началу октября, - говорит Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. – Мы придём и посмотрим, что и как будет сделано. Пока идут подготовительные работы: снят верхний асфальт, под укладку готовится основание дороги. У дома № 30 корп. 1 бортовой камень уже установлен. Поэтому работы пока идут нормально, по графику».

Осложняет задачу - рельеф этой территории. И чтобы дорога прослужила как можно дольше, вопрос с подтоплением, особенно в период таяния снега, нужно решать кардинально. «Чтобы устранить этот вопрос, нужно проектировать систему ливневой канализации, - говорит Михаил Табунщик, заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства администрации г. Мурманска. - Этим занимается УДХ. В течение 2019 года разработаем проект. В 2020-2021 году будем делать систему ливневой канализации. Это не повредит дороге, которую сделают этой осенью. Если это повредит, то поврежденная часть будет восстановлена после ремонта ливневой канализации».

Напомним, проект «Дорога в школу» стартовал в 2013 году. За это время отремонтированы 115 проездов к социально значимым учреждениям. В текущем году по этой программе в Мурманске запланирована реконструкция шести объектов.