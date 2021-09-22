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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.09.21 19:30

Проект «Доступный Север» скоро запустят в регионе

1,5 миллиарда рублей выделят на благоустройство домов, в которых живут люди с ограниченными возможностями. Проект «Доступный Север» скоро запустят в регионе. Кроме этого, перед властями стоит задача сделать жителей Заполярья самыми спортивными в стране. 70% населения, по мнению специалистов, должны заниматься физкультурой. Эти темы стали главными во время заседания правительства области.

В регионе проживают около 30 тысяч людей с инвалидностью. Среди них большая часть люди пожилые, которые требуют к себе особого внимания из-за проблем со здоровьем и возвратных изменений. Задача обеспечить их доступом в социальные учреждения стоит перед властями и сейчас, отметили во время заседания в региональном правительстве.  

Как отметил Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области, многие из вас видят низкозольные автобусы в городе.

Результаты немалые, но программа «Доступная среда», о которой говорили в последние годы, нуждается в переформатировании, подчеркивают специалисты. Впрочем, что даст её новое название - «Доступный Север»? Оказывается, немало. Прежде всего, речь идёт о том, чтобы предоставить людям с ограничениями возможность выйти из дома. Ведь до сих пор многие инвалиды из-за недугов остаются запертыми в четырёх стенах.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «В бюджете уже предусмотрены определённые средства под эти задачи. Определенно количество средств - это 1,5 миллиарда рублей. Финансы будут постепенно поступать для оснащения домов средствами для передвижения инвалидов. Программа рассчитана на четыре года. О мерах поддержки можно узнать на Всероссийском портале «Жить вместе», но скоро запустят и его региональный аналог».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы получили высокую оценку от экспертного сообщества».

В конце прошло года на федеральном уровне была утверждена новая стратегия развития физической культуры и спорта. Задача местных властей адаптировать задачи плана под региональные реалии.

Первоочерёдная задача - увеличить число занимающихся спортом у нас в регионе до 70%. Для этого в школах создадут спортивные клубы, где дети будут заниматься после учебы. А мотивировать детей должны профессионалы.

За прошлый год наши спортсмены завоевали на соревнованиях различных уровней 70 медалей и наград и это с учётом пандемийных ограничений. Без тренировок не может быть достижений, нужна современная инфраструктура – стадионы и комплексы.

Например, в Апатитах построили и открыли ФОК со скалодромом, ледовая арена «Метеор» в Мурманске буквально забита, тренировки расписаны по часам. А ведь в Кировске есть ещё и новый горнолыжный комплекс с современным подъёмником и освещенной трассой.

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