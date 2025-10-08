Проект Единого волонтёрского центра «Творческая осень» проведут в ЗАТО Островном

11 октября в местном Доме культуры специалисты декоративно-прикладного творчества проведут мастер-классы для жительниц закрытого города и их детей.

Участниц научат расписывать шопперы и футболки, вязать крючком корзинки из трикотажной пряжи, создавать ловцы снов в технике стринг-арт и рисовать открытки акварелью.

Традиционно в рамках проекта мастера на добровольных началах помогают развивать творческую самореализацию женщин из небольших военных городов и посёлков.

В ЗАТО проживают почти 1500 человек и находится военно-морская база Северного флота Гремиха.

Напомним, ранее Единый волонтёрский центр организовывал мероприятия в Островном в 2023 году в День защиты детей.