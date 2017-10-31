Проект «Формирование комфортной городской среды» будет продолжен в следующем году

В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» зона отдыха Семёновского озера продолжает преображаться. В будущем там появятся велосипедные и пешеходные дорожки, а также смотровая площадка с видом на городской водоём. Уже выполнено 60% запланированных работ.

Излюбленное место для отдыха мурманчан Семёновское озеро – одним из первых попало в проект «Формирование комфортной городской среды», который реализуется на федеральном уровне. Сейчас строительство идёт полным ходом. На первом этапе завершили подготовительные и земляные работы. В следующем году планируется создать смотровую площадку и зоны активного отдыха, где появятся игровые аттракционы и тренажеры, а также скамейки и урны.

- Строительство объектов по большому счёту идёт в установленные сроки, которые определял заказчик - муниципальное образование город Мурманск, - отметил Алексей Веллер, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. - Окончательно, вот эта часть пешеходной зоны - между набережной и уже построенным мемориалом - должна быть введена в эксплуатацию в сентябре следующего года.

На реконструкцию зоны отдыха в районе Семёновского озера только из федерального бюджета выделено 11 млн рублей, около 22 млн - муниципалитетом.

- Деньги большие, - отмечает Тамара Прямикова, региональный координатор федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», заместитель председателя Совета депутатов г.Мурманска. - Планируется, что на следующий год, а об этом сказал в Краснодаре форуме партии «Единая Россия» Дмитрий Анатольевич Медведев, что программа рассчитана до 2022 года. Средства будут в таком же объёме выделены для продолжения проекта «Формирование комфортной городской среды».

Жители Мурманска также активно участвуют в программе формирования городской среды. Только за прошлый год подано около 20 заявлений на благоустройство дворов. 11 из них одобрены и реализованы. 2018 год будет ещё более насыщенным. Уже сейчас на столах лежит более 50 обращений.