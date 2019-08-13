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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.08.19 19:30

Проект «Формирование комфортной городской среды» выходит на новый уровень

В этом году в единый день голосования жители Мурманской области  смогут на только выбрать новые парки и скверы, которые необходимо создать, но и смогут решить, как усовершенствовать уже существующие зоны отдыха.

В прошлом году благодаря проекту «Комфортная городская среда» на улице Шабалина областного центра появился исторический сквер с зоной отдыха. Комфортные скамейки привлекли молодых мамочек с колясками и пенсионеров ближайшего микрорайона, вот только тем, у кого уже дети немного подросли, не хватало детских площадок. Администрация города решила пойти навстречу жителям Первомайского округа и продолжила благоустраивать объект по проекту «Комфортная городская среда».

«В этом году мы продолжаем ремонт. Специалисты нашего учреждения «Парки и скверы» выполняют подготовительные работы, - комментирует Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. - Здесь появится в первую очередь детская площадка, потому что она нужна, так как здесь отдыхает много горожан с детьми, да и жители говорят, что нужна детская площадка».

Сейчас строители успели только разровнять основание под установку игровых  конструкций и, то, как будут выглядеть будущие элементы, пока можно оценить только по эскизам проекта. Самое главное, что этот «второй этап» наглядно показывает то, что облик микрорайона зависит только от самих жильцов. В этом году на голосовании жители всего города смогут не просто выбрать, где появиться следующая зона отдыха, но и преобразовать уже существующие.

«Может кто-то думает: «Зачем мне эти тренажёры, лучше больше скамеек или велодорожка», - говорит Любовь Малыгина, депутат Совета депутатов города Мурманска. - Поэтому здесь уже речь идёт об усовершенствовании зоны отдыха, о том, что необходимо дополнительно установить, чтобы горожанам было, где отдохнуть».

Северяне смогут проголосовать за новый объект и улучшение уже существующих в единый день голосования. 8 сентября на всех избирательных участках будут установлены дополнительные урны. Народные избранники призывают всех мурманчан сделать свой выбор в пользу комфортного Мруманска.

 

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