Проект «Городская карта поддержки» поддержал новый участник

Крупная федеральная сеть магазинов, которая активно работает в Мурманске, стала участником программы «Городская карта поддержки». Соответствующее соглашение представители компании подписали с администрацией города.

Евгений Никора, глава администрации Мурманска: «Мы уверены, что у Мурманска будут появляться новые партнёры. И здесь у нас единая позиция с правительством Мурманской области и губернатором. Мы стараемся помочь, как можно большему количеству людей. В том числе, достигая договоренности с нашими партнёрами, торговыми сетями, магазинами, юридическими лицами, с банками».

Отметим, что городская карта поддержки в Мурманске действует с ноября 2011 года. К социальной программе уже присоединились 139 торговых субъектов. А пользуются их услугами более 29 тысяч горожан.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «В программе «Городская карта поддержки» участвуют все ветеранские категории, многодетные семьи, малообеспеченные. Очень важно, что муниципальные власти дают дополнительные возможности для людей пользоваться дополнительными льготами и привилегиями. Мне кажется, это хорошая тема и её нужно продолжать транслировать».

Теперь с момента открытия торговой точки до 11 утра по будням держатели карт смогут купить продукцию на 10% дешевле. Скидка не распространяется на товары, участвующие в других акциях, алкоголь и табачные изделия.