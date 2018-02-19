«Голосуй за природу» - Минприроды России призывает 24 марта принять участие в международной акции «Час Земли»ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Пальчики оближешь, или Изыски кулинарии разных стран
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ»19.02.18 19:30

Проект «Комфортная городская среда» выходит на финишную прямую

Уже сегодня состоялось торжественное открытие выставки дизайн-проектов, а дальше реализация программы-победителя.

Важнейшую роль в формировании программы «Комфортная городская среда» играет поддержка  горожан.  На основе их мнения городские власти выбирают действительно востребованные, нужные, социально ориентированные проекты. Благодаря активному участию мурманчан, реализация программы стала успешной. Именно поэтому в Мурманском городском выставочном зале гостиницы «Арктика» состоялось торжественное открытие выставки дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. В событии приняли участие и первые лица города, например, глава администрации Андрей Сысоев, которому небезразлично развитие комфортной городской среды в Мурманске.

-Я, как глава администрации, конечно, никакой округ не выделяю. Я считаю, что та работа, которая ведётся, она, в первую очередь, привязана не к территории, а к настроению мурманчан, к их хорошо организованному семейному отдыху, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Вот это для меня самое важное!

Сбор предложений по благоустройству общественных территорий шёл в течение месяца в 17 точках города. На прошлой неделе состоялось заседание общественной комиссии, результатом работы которой стал список из 19 общественных зон, получивших наибольшее количество голосов на этапе предварительного отбора. Теперь для всех горожан открыты выставки с разработанными дизайн-проектами победителей народного голосования.

- Акция «Формирование комфортной городской среды» наиболее ярко, как мне кажется, показала, насколько людям интересно, у северян есть огромное желание участвовать в жизни города, - отмечает Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - А теперь стоит задача перед мурманчанами, чтобы они отдали свой голос за ту зону, которую они хотят видеть обустроенной именно в этом году.

Любой желающий может ознакомиться с проектами благоустройства общественных территорий города, придя на выставку в гостиницу «Арктика». С дизайн-проектами в открытом доступе можно ознакомится и на официальном сайте администрации Мурманска в разделе «Формирование комфортной городской среды». А 18 марта состоится рейтинговое голосование на 73 избирательных участках города.

Напомним, проекты, получившие максимальную народную поддержку, начнут реализовываться уже в этом году.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Арктического доктора» вызовут 1 июля
-ФоторепортажГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 82 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

АЛЕКСАНДР
19.02.18 10:14
ГДЕ МОЁ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЖДУ ПОЛ ГОДА НЕ КАКИХ СДВИГОВ БАРДАК
Комментарий к новости:Разрешение на оружие теперь можно оформить в Мурманске в отделе лицензионно-разрешительной работы
Нурлана
17.02.18 10:01
Для начала город от пыли черной избавьте а потом благоустраивайте!!! А то по таким черным паркам и улицам особого желания гулять нет, особенно с детьми!!!
Комментарий к новости:19 проектов по благоустройству Мурманска ждут решения горожан
Ирина
16.02.18 11:40
Все пастухи и доярки пойдут работать на ферму криптовалют! Нам молока не надо, когда биткоины плодятся.
Комментарий к новости:Минэнерго советует майнерам строить фермы криптовалют на Кольском полуострове
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире06:30Новости. Информационная программа.07:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)07:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиЖители Мурманской области в 2017 году больше расходовали средств на покупку продовольственных товаров-PRO ВалютуКурс доллара снизился копейку, евро теряет почти 75 копеек-PRO ЭнергетикуВ Минэнерго России обсудили вопросы использования сжиженного природного газа на территории Арктической зоны РФ-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 20 февраля-PRO Нефть и газ«Роснефть» бурение на шести участках в Баренцевом море планирует начинать после 2020 года-PRO ЗаконыНовые правила, новые заботы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика