Проект «Комфортная городская среда» выходит на финишную прямую

Уже сегодня состоялось торжественное открытие выставки дизайн-проектов, а дальше реализация программы-победителя.

Важнейшую роль в формировании программы «Комфортная городская среда» играет поддержка горожан. На основе их мнения городские власти выбирают действительно востребованные, нужные, социально ориентированные проекты. Благодаря активному участию мурманчан, реализация программы стала успешной. Именно поэтому в Мурманском городском выставочном зале гостиницы «Арктика» состоялось торжественное открытие выставки дизайн-проектов благоустройства общественных территорий. В событии приняли участие и первые лица города, например, глава администрации Андрей Сысоев, которому небезразлично развитие комфортной городской среды в Мурманске.

-Я, как глава администрации, конечно, никакой округ не выделяю. Я считаю, что та работа, которая ведётся, она, в первую очередь, привязана не к территории, а к настроению мурманчан, к их хорошо организованному семейному отдыху, - отмечает Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска. - Вот это для меня самое важное!

Сбор предложений по благоустройству общественных территорий шёл в течение месяца в 17 точках города. На прошлой неделе состоялось заседание общественной комиссии, результатом работы которой стал список из 19 общественных зон, получивших наибольшее количество голосов на этапе предварительного отбора. Теперь для всех горожан открыты выставки с разработанными дизайн-проектами победителей народного голосования.

- Акция «Формирование комфортной городской среды» наиболее ярко, как мне кажется, показала, насколько людям интересно, у северян есть огромное желание участвовать в жизни города, - отмечает Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - А теперь стоит задача перед мурманчанами, чтобы они отдали свой голос за ту зону, которую они хотят видеть обустроенной именно в этом году.

Любой желающий может ознакомиться с проектами благоустройства общественных территорий города, придя на выставку в гостиницу «Арктика». С дизайн-проектами в открытом доступе можно ознакомится и на официальном сайте администрации Мурманска в разделе «Формирование комфортной городской среды». А 18 марта состоится рейтинговое голосование на 73 избирательных участках города.

Напомним, проекты, получившие максимальную народную поддержку, начнут реализовываться уже в этом году.