Проект «Культработник на день» успешно реализован в Полярном

В творческом проекте «Культработник на один день», ознаменовавшем начало нового сезона для клубной системы города Полярного, приняли участие 3 стажёра. Их наставниками стали сотрудники различных сфер и специализаций - организатор досуга, звукооператор и художник-оформитель.

У экономистов и, например, юристов профессиональная деятельность связана с цифрами и сложными нормативными документами. А вот на сцене всё иначе, уверена участница нового проекта Центра культуры Полярного Дарина Богач. Пришлось буквально с первых часов неофициального трудоустройства окунаться в сценарии мероприятий – уже через несколько дней она впервые вышла на сцену. Благо люди в культуре отзывчивые, всегда помогут.

Дарина Богач, участница проекта, г. Полярный: «Меня встретили культработники ГЦК: девочки все очень дружелюбные, классные, в коллективе мне комфортно, потому что есть понимание».

В творческом проекте «Культработник на один день», ознаменовавшем начало нового сезона для клубной системы города Полярного, приняли участие 3 стажёра. Их наставниками стали сотрудники различных сфер и специализаций - организатор досуга, звукооператор и художник-оформитель.

Татьяна Бут, заместитель директора по основной деятельности Централизованной клубной системы, г. Полярный: «Это те специальности, без которых невозможно создать яркий праздник».

Анна Томашевская, методист по работе с детьми, подростками и семьями ГЦК «Север», г. Полярный: «Всё в наших руках, если очень хочется, то творчество получится».

Проект, конечно, носит характер не столько развлекательный, сколько профориентационный. Таким образом сотрудники сферы культуры надеются привлечь больше новых и молодых кадров, а школьники и студенты смогут понять, насколько интересна им такая работа.

Дарина Богач, участница проекта, г. Полярный: «Мне кажется, такой проект надо перенести во все сферы, чтобы молодёжь смогла попробовать в разных направлениях и понять, нравится ли им этим заниматься».

Особенная часть любого праздника, конечно, оформление стены, пола, потолка. Всё становится для художника полотном. Когда гости входят в зал, они должны почувствовать настроение, которое задают специалисты по оформлению. Оксана в этой сфере человек не новый, однако уже давно не занималась такой работой, а увидев объявление о наборе профессионалов, решила вспомнить навыки.

Оксана Поланская, участница проекта, г. Полярный: «Такой проект нужен: он даёт уверенность в себе, а молодым оформителям попробовать свои силы».

Люди за сценой не привыкли к взглядам и аплодисментам, они весьма застенчивы в общении. Но без них – звукорежиссёров, операторов, художников по свету – полноценной программы точно не получится. Прямо сейчас искусство работы со звуком осваивает ещё один стажёр.

Успешность проекта «Культработник на один день» подтверждена бурными овациями, улыбками и тёплыми словами зрителей. А Центр культуры «Север» уже совсем скоро обещает порадовать творческими новинками.