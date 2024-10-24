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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.10.24 19:30

Проект «Лица Героев» продолжают реализовывать в образовательных учреждениях региона

В рамках патриотического проекта «Лица Героев» и накануне Дня основания российского Военно-морского флота в школе и Гимназии Полярного открыли два мурала.

Пример верности отчизне ребятам подают военачальник Игорь Касатонов и участник СВО Владислав Андрияш.

В феврале этого года Игорь Касатонов отметил свой юбилей: человеку, для которого море значило жизнь, а флот стал домом, исполнилось 85 лет. 60 из них он посвятил службе. И сегодня Игорь Владимирович продолжает передавать свой опыт в военных науках в должности советника начальника генерального штаба Вооруженных Сил России.

Артём Прокопенко, юнармеец МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «Он первый командующий Кольской флотилией, поэтому сильно связан и с Полярным. А его брат даже учился в нашей гимназии».

Связь стала ещё более крепкой, ведь благодаря реализации проекта «Лица Героев» в стенах гимназии появился портрет военачальника, адмирала и почётного гражданина Полярного Игоря Касатонова. За его плечами более 200 тысяч пройденных миль и 10 лет боевой службф, но самыми драматичными стали годы, когда он командовал Черноморским флотом. В январе 1991 года Касатонов принял сложнейшее решение, от которого зависела судьба флота: он отказался подчиняться властям Украины и объявил Черноморский флот российским, запретив личному составу принимать присягу другой стране.

За заслуги перед Отечеством Игорь Владимирович награждён шестью орденами, удостоен международной премии Андрея Первозванного «Вера и верность». Однако, при всей внешней строгости и серьёзности занимаемых должностей, Касатонов отзывчивый человек. Так о нём отзываются все знакомые.

По семейным обстоятельствам ни сам Игорь Владимирович, ни его близкие родственники на открытии присутствовать не смогли.

А вот гордость за другого героя – Владислава Андрияша, чей портрет появился в первой школе города воинской славы, прочувствовали супруга и две дочери.

Елена Андрияш, супруга Владислава Андрияша, участника СВО, г. Полярный: «Как вам сказать? Это очень приятно. Это гордость. Не знаю, почему слезы, не могу успокоится, сама на себя злюсь. Мы по телефону с ним разговариваем каждый день. Это действительно гордость. Мы всегда всё делаем вместе. И правильно вы говорите - это слёзы счастья».

Владислав Вячеславович – настоящий герой современности. Военнослужащий проявил мужество при исполнении воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни во время специальных и боевых задач на территории Донецкой и Луганской народных республик и Украины, награждён Орденом Мужества, медалями «За отвагу», «За храбрость 2 степени» и «Участника специальной военной операции».

Мурал стал седьмым, появившимся в ЗАТО Александровск в рамках проекта «Лица Героев».

Комментарии

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Последние комментарии

Сергей
23.10.24 14:47
Очень полезное начинание. Сбер вообще неплохо умеет реализовывать подобные истории.
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Вупи Голдберг
22.10.24 15:15
Чего их искать, они все яндекс такси да маршрутках гоняют. Дилжоны, Нуржоны и прочие джоны. Не Мурманск, а Шервудский лес какой то.
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Ольга
10.10.24 19:58
Спасибо! Очень интересно!
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