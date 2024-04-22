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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.04.24 19:30

Проект «Люди Севера» впервые представили в Мурманске

Фотографии сотрудников и мест деятельности 15 компаний теперь украшают стены делового центра «Арктика». Здесь каждый посетитель может увидеть, как выглядит работа на Крайнем Севере. Какие люди трудятся на крупных предприятиях, занимающихся развитием региона и всей страны.

Ранее этот проект был представлен на выставке-форуме «Россия» в Москве. Наталья Полуянова, заместитель министра развития Арктики и экономики Мурманской области: «На территории региона реализуется много проектов, существуют уникальные предприятия, практически каждое из них представлено на выставке. Но никакое дело, никакой проект невозможен без людей. И сегодня мы хотим рассказать о них. Выставка проводится впервые, но думаю, что это не последняя наша попытка осветить и привлечь не только молодёжь, но и людей из других регионов к работе у нас».

Даже сами герои снимков могут посмотреть на себя со стороны. Некоторые из них пришли на открытие выставки. Например, Тамара Ляшко, которая больше 40 лет трудится на тарном комбинате, том самом, где выпускают упаковки «Рафаэлло» и «Чупа-Чупс». Северянка прошла путь от рядового сотрудника предприятия до руководителя отдела техконтроля. Признаётся, что без любви к своему делу трудового успеха не получилось бы. А героиней выставки стала совершенно случайно, когда процесс её работы снял фотограф.

Тамара Ляшко, начальник отдела технического контроля Мурманского тарного комбината: «Это поймали момент».

- А что в это момент вы делали?

- Это проверка качества продукции. Замеры, где нужно внимательно посмотреть и проверить.

- Это то, что делаете каждый день?

- Да.

Помимо фото Тамары Ляшко здесь есть снимки сотрудников промышленных предприятий, рыбопромысловых компаний, сфер спорта и туризма.

Евгения Чибис, руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области: «Мне очень понравился полярник - с седой бородой мужчина. Мне кажется, что это действительно колорит севера. Пример мужчины сильного и мужчины, который ассоциируется с севером. Уверена, что эта выставка для всех гостей нашего региона будет познавательной. Потому что люди не знают о потенциале нашей Мурманской области, о том, какие сильные профессии у нас здесь востребованы».

Фотопроект «Люди Севера» доступен для всех гостей на втором этаже «Арктики» до 31 мая.

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