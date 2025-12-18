Проект «Моя карьера»: женские клубы муниципалитетов подвели итоги работы и наметили планы на будущее

Лидеры женских клубов муниципалитетов региона встретились в Мурманске, чтобы подвести итоги работы в рамках проекта «Моя карьера» и поделиться друг с другом планами на будущее.

Женские клубы – это про поддержку и новые возможности. Здесь открывают своё дело, делятся историями успеха, получают советы экспертов и находят единомышленниц. Встреча, которая состоялась в Штабе общественной поддержки в Мурманске собрала руководителей и лидеров таких клубов со всей области.

Светлана Виденеева, региональный координатор проекта «Моя карьера», руководитель аппарата Мурманской областной Думы: «Мы расскажем об историях женщин, про славных женщин, которые прославляют Мурманскую область своим трудом, своими предпринимательскими идеями».

Действительно, женщины сейчас помогают друг другу становиться увереннее и строить карьеру. Участницы поделились опытом реализации своих проектов, обсудили какие тренинги и образовательные программы, которые были востребованными и, конечно, вдохновились на новые дела.

Мадлен Давыдова, активист женского клуба в ЗАТО г. Североморск: «В женском клубе можно получить энергию, поддержку, новые знания, новые знакомства. Это не просто сообщество, а скажем так, некая семья».

Ирина Просоленко, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам, налогам и экономике: «Этот год был для нас успешным, как я считаю. Мы приросли новыми клубами, есть планы на будущее в создании новых женских клубов, а значит, наш опыт заряжает девчонок объединяться и приносить пользу региону и обществу в целом».

Проект «Моя карьера» работает в регионе с 2023 года и направлен на профессиональную поддержку женщин. Как показывают итоги, его востребованность только растёт. На сегодняшний день в нём активно участвуют почти 3000 северянок.