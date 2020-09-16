Проект Мурманской области «Наша рыба» включён в «Белую книгу» Федеральной антимонопольной службы России

«Белая» и «чёрная» книги проконкурентных и антиконкурентных региональных практик ежегодно формируются ФАС. В «белую книгу» попадают лучшие, по мнению ведомства, региональные инициативы, направленные на развитие конкуренции. В «чёрную» – практики, которые её ограничивают.

Социальный проект «Наша рыба» инициирован губернатором Мурманской области в 2019 году. Проект призван обеспечить северян широким ассортиментом качественной рыбопродукции по доступным ценам. В настоящее время продукцию можно заказать онлайн с доставкой на дом.