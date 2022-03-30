Проект Мурманской областной детско-юношеской библиотеки получил спецприз всероссийской «Премии Рудомино»

Всего на конкурс было представлено 20 проектов из различных городов. Победу в одной из номинаций Мурманской областной детско-юношеской библиотеке принёс Международный конкурс детской рукописной книги «Все краски Севера».

За первое место учреждение получит денежный приз в размере 50 тысяч рублей на развитие международной деятельности. Награждение лауреатов «Премии Рудомино» состоится в апреле.