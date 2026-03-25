Проект «Музыкальные надежды Арктики» успешно реализуется в Мурманской области

Известные эксперты по 6 музыкальным направлениям в течении недели дают мастер-классы для юных заполярных творцов. Занятия для детей в городах региона организовали по проекту «Музыкальные надежды Арктики».

В этом году программа поддержана грантом президентского Фонда культурных инициатив.

Юлия Гараникова, эксперт проекта «Музыкальные надежды Арктики» по направлению «флейта». Её ученики выступают на престижных сценах, включая малый зал филармонии и Государственную академическую капеллу Санкт-Петербурга. В Мурманск она приезжает с 2021 года. Своими секретами мастерства преподаватель делится с северянами.

Юлия Гараникова, эксперт проекта «Музыкальные надежды Арктики» по направлению флейта: «Я стараюсь находить методы, объяснить сложные задачи, чтобы ребятам хотелось играть, ходить на концерты, включать записи, таким образом приобщаться к миру прекрасного».

За несколько лет проекта эксперты отмечают заметный рост мастерства заполярных музыкантов. С каждым сезоном сложнее репертуар и выше качество исполнения.

Юлия Гараникова, эксперт проекта «Музыкальные надежды Арктики» по направлению флейта: «Здесь хороший музыкальный уровень, но мне особенно нравится здесь желание развиваться и заниматься у ребят, а у преподавателей жажда творчества, жажда знаний».

Для ученицы Детской музыкальной школы №5 Марии Ким флейта стала любимым инструментом неслучайно. Красивое звучание привлекло её ещё в детстве, так как на ней играла мама. Сама Мария занимается музыкой уже пять лет.

Мария Ким, ученица Детской музыкальной школы№5 г. Мурманск: «Мне больше всего нравится на уроках играть и слушать замечания, потому что это новый опыт и я получаю много полезной информации».

В семье Анны Кучер тоже свои традиции. Её мама играет на виолончели, папа на аккордеоне. Домашние концерты здесь дело привычное.

Анна Кучер, ученица Детской музыкальной школы №5 г. Мурманск: «Пару раз в год устраиваем дома концерты, у нас необычное музыкальное трио».

Совмещать уроки в школе и занятия музыкой непросто, но юная флейтистка знает секрет успеха: главное - регулярность, пусть даже понемногу, но каждый день.

Анна Кучер, ученица Детской музыкальной школы №5 г. Мурманск: «Я немного поиграю после школы, потом немножечко устала, пойду поделаю русский, отдохну и опять играю».

Мастер-классы в рамках проекта продолжатся в городах Мурманской области, даря музыкантам новые знания, опыт и вдохновение для творчества. А навыки, полученные от лучших преподавателей страны, ребята обязательно покажут на отчётных концертах в конце сезона.