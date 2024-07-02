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Проект «На Севере – жить!»: разберём на винтики - медицинские шаттлы и выездная работа бригад медицинских учреждений

Качественная и своевременная диагностика – лучшая профилактика заболеваний, а также залог успеха при лечении, говорят врачи. В Мурманской области здоровье населения – приоритетная задача, именно поэтому в нашем регионе принимают всё больше мер поддержки для населения, особенно для жителей небольших или отдалённых городов и посёлков.

«На Севере –жить!» - это не просто слоган, а важный документ, стратегический план, включающий в себя широкий перечень направлений и мероприятий по развитию Мурманской области. Реализация плана ведётся под личным руководством губернатора Андрея Чибиса.

Самое важное – план был создан на основе пожеланий северян - жители Мурманской области могли сами выбирать приоритетные направления развития региона, в голосовании приняли участие несколько десятков тысяч человек. В этом выпуске проекта «На Севере – жить!»: разберём на винтики» мы расскажем об оказании медицинской помощи жителям отдаленных населённых пунктов – медицинских шаттлах и выездных бригадах медицинских учреждений.

Медицинские шаттлы

Качественная и своевременная диагностика – лучшая профилактика заболеваний, а также залог успеха при лечении, говорят врачи. В Мурманской области здоровье населения – приоритетная задача, именно поэтому в нашем регионе принимают всё больше мер поддержки для населения, особенно для жителей небольших или отдалённых городов и посёлков. Так, в регионе работают медицинские шаттлы. Первый маршрут в сентябре 2022 года связал Ковдор и Мончегорск. Сейчас в регионе постоянно функционирует 15 маршрутов.

Екатерина Сулима, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Проект «Медицинские шаттлы» пользуется большой популярностью».

Важно, что пациент может получить не только консультацию профильного специалиста, но и необходимые исследования – это и УЗИ, и компьютерная томография. Расписание шаттлов размещено как на сайтах медицинских организаций, так и на официальном сайте Министерства здравоохранения, а также в социальных сетях. Для удобства пожилых людей, которые не пользуются интернетом, расписание дублируется в поликлиниках и ФАПах.

Проект «Медицинские шаттлы» в Мурманской области, запущенный по поручению губернатора Андрея Чибиса, стал настолько успешным, что эту практику оценили на федеральном уровне и планируется тиражировать её в других регионах. Помимо медицинских шаттлов, для северян, которым необходима медицинская помощь вне своего населённого пункта, предусмотрена компенсация проезда.

Екатерина Сулима, первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области: «Созданы и реализованы меры по компенсации проезда для северян».

Выездные бригады медицинских учреждений 

Ещё одна мера, принятая в регионе для повышения доступности медицинских услуг, это работа выездных бригад специалистов медицинских учреждений – областных, районных и городских больниц.

Алгоритм такой: решение о необходимости консультации принимает лечащий врач, он же подаёт заявку, а оператор составляет списки. В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что ожидание не должно превышать 14 дней, списки сверяются регулярно. Выездные бригады работают на базах местных медицинских учреждений.

Преодолеть барьеры расстояний также помогает телемедицина, которая активно развивается в Мурманской области. Уже не только по системе врач-врач, но и по системе врач-пациент. Это возможность корректировать лечение или наблюдать пациента, который уже был на личном приёме.

Подробнее с информацией можно ознакомиться на официальном сайте Министерства здравоохранения Мурманской области, а также на сайтах медицинских учреждений.

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Проект «На Севере – жить!»: разберём на винтики» создан при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.

Комментарии

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