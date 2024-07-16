Проект «На Севере – жить!»: разберём на винтики» - о содействии занятости и помощи в открытии своего дела

Обустроить собственный кабинет, заниматься своим делом и получить на это деньги у государства. Это не мечта, а реальность. Сейчас мы узнаем об этом подробнее.

«На Севере –жить!» - это не просто слоган, а важный документ, стратегический план, включающий в себя широкий перечень направлений и мероприятий по развитию Мурманской области. Реализация плана ведётся под личным руководством губернатора Андрея Чибиса.

А самое важное, план был создан на основе пожеланий северян, жители Мурманской области могли сами выбирать приоритетные направления развития региона, в голосовании приняли участие несколько десятков тысяч человек. Каждый северянин мог направить свою инициативу на портале «Наш Север». План регулярно обновляют и дополняют, а идеи и предложения разрабатывают на стратегических сессиях совместно с лидерами общественного мнения и экспертами.

В этом выпуске проекта «На Севере – жить!»: разберём на винтики» мы расскажем о содействии занятости и помощи в открытии своего дела.

В Мурманской области действуют разные механизмы - и региональные, и федеральные - один из них социальный контракт.

В чём суть

Обустроить собственный кабинет, заниматься своим делом и получить на это деньги у государства. Это не мечта, а реальность. Сейчас мы узнаем об этом подробнее.

Каждый день Лидия Гутар из Мурманска начинает с красоты. В уютном кабинете она делает вакуумно-роликовый массаж, помогает девушкам становиться здоровее и увереннее в себе.

Лидия Гутар, получатель социального контракта: «Я попробовала этот массаж, он мне показался очень эффективным, простым в действии. Мне пришла идея в голову: почему бы не заняться им, чтобы тоже делать девушек более здоровыми, красивыми. Суть массажа в том, что разгоняется лимфа, кровоток, выгоняются шлаки и токсины».

Открыть своё пространство и приобрести оборудование удалось с государственной поддержкой – социальный контракт. Это адресная мера поддержки, направленная на выход из сложной ситуации, получение новой профессии или развитие собственного дела. Индивидуальный подход к каждому: от выхода из кризисного материального положения до сопровождения на всех этапах профессионального развития и ведения своего дела. Для предпринимателей из любой точки Мурманской области - возможность получить до 350 тысяч рублей на развитие собственного дела. Деньги можно потратить на оборудование, дополнительное образование, расходные материалы, рекламу, аренду помещения. Таким образом, государство помогает начинающему предпринимателю решить все важные вопросы. А предприниматели охотно делятся возможностью с коллегами.

Лидия Гутар, получатель социального контракта: «Я узнала о ней от своей подруги. Она тоже брала эту поддержку на развитие своего бизнеса, она мне подсказала, всё помогла сделать. Это было очень быстро, я, честно говоря, даже не ожидала. Мы подали документы и через две недели мне пришло одобрение на развитие моего бизнеса».

Успехи в ведении собственного дела с помощью программы социального контракта в Мурманской области предприниматели представляют на различных выставках. Так, в регионе появляется все больше мастеров – резчиков по дереву, изготовителей бижутерии, сувениров, десертов, одежды. Открытие собственного дела – самое популярное направление социального контракта, но не единственное.

Социальный контракт, в первую очередь, направлен на то, чтобы люди могли выйти из сложной жизненной ситуации – найти новую работу, переквалифицироваться, пройти дополнительное обучение, отмечают в Министерстве труда и социального развития Мурманской области. Мера поддержки появилась ещё в 2012 году, но особенно популярной стала с 2022 года и закреплена в стратегическом плане «На Севере – Жить!» и с каждым годом всё популярнее. Финансируется программа за счёт средств консолидированного бюджета, на 2024 год на эти цели предусмотрено более 264 миллионов рублей. За 5 лет численность заключенных социальных контрактов 5267, порядка 57% составила доля семей с детьми.

В соответствии с законодательством, для семей с детьми социальный контракт по поиску работы и на мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации, заключается в приоритетном порядке.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «У нас существуют четыре направления в работе по соцконтракту. Но в нашем соглашении с федеральным Минтрудом прописано три: это поиск работы, открытие собственного бизнеса, выход из трудной жизненной ситуации. У коллег, которые живут в более мягких климатических условиях, ещё есть направление организации личного подсобного хозяйства, но у нас это было бы сделать сложнее в силу определенных причин. Соцконтракт даётся тем семьям, тем людям трудоспособного возраста, чей совокупный среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в регионе. Сейчас это чуть больше 24 тысяч рублей. Это среднедушевой, то есть, можно посчитать, сколько в семье человек и разделить на всех поровну.

Кому доступно

Максимально упрощен и процесс получения меры поддержки. За каждым желающим закрепляется куратор – сотрудник учреждения социальной поддержки. Он помогает с проектом социальной адаптации или при составлении бизнес-плана. Никаких очередей, многомесячного ожидания или сбора огромного пакета документов не требуется.

Простоту подачи документов отмечают и сами получатели.

Лидия Гутар, получатель социального контракта: «Подавали документы просто – в онлайне. Мы подали их по электронной почте, даже не пришлось никуда ездить, всё было очень быстро и просто».

Со сроками рассмотрения сотрудники учреждений социальной поддержки населения тоже не затягивают – часто этот процесс занимает не больше недели.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Они понимают, что чем оперативнее они отработают, чем они быстрее посмотрят документы, тем эффективнее будет оценена их работа. Поэтому в проверке документов регламентные сроки мы не то что не затягиваем никогда, мы всегда стараемся их максимально ускорить. Мы понимаем, что для людей возможность получения денег здесь и сейчас гораздо важнее наших регламентных сроков».

Конечно, лучшее доказательство эффективности программы поддержки – сотни успешных историй. Но есть и показатель в цифрах. Так, федеральными органами власти закреплены плановые показатели, которые Мурманская область перевыполняет более, чем в 2 раза. Показатель доли граждан, охваченных соцконтрактом, среднедушевой доход которых превысил прожиточный минимум после завершения соцконтракта, в общей численности граждан, охваченных соцконтрактом, был перевыполнен на 28%.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «У нас среди показателей, по которому нас оценивают по проценту людей, которые вышли из необходимости государственной поддержки после того, как получили средства в рамках социального контракта. Плановый показатель по прошлому году был 19 процентов… У нас по итогу 40 процентов. То есть, мы его перевыполнили».

Денежная помощь для предпринимателей, решивших открыть своё дело на средства социального контракта, не единственная мера поддержки. Общими усилиями региональных министерств и центров для самозанятых или индивидуальных предпринимателей проводятся различные образовательные курсы, чтобы северяне могли не только начать, но и развивать свой бизнес дальше.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Мы же работаем в рамках очень тесного взаимодействия. Специалисты, которые работают в ЦСПН, они не учились основам предпринимательства, у них другая задача. Но при этом, у центров социальной поддержки заключены соглашения, например, с бизнес-инкубатором. У нас очень тесная связь с коллегами из Министерства развития Арктики и экономики, потому что мы понимаем, что дать ценный совет, поддержать могут квалифицированные специалисты. Наша задача – кураторов ЦСПН, вести человека по всем историям успеха».

Куда обращаться

Заявление можно подать: непосредственно в учреждение социальной поддержки; в электронном виде через единый портал государственных услуг; через МФЦ.

Получить всю необходимую информацию о социальном контракте, узнать, доступна ли вам эта мера поддержки, какой пакет документов потребуется, можно на официальном сайте Министерства труда и социального развития Мурманской области по адресу или в учреждении социальной поддержки населения по месту жительства: https://minsoc.gov-murman.ru

Проект «На Севере – жить!»: разберём на винтики» создан при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.