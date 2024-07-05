Проект «На Севере – жить!»: разберём на винтики - «Свой Дом в Арктике»

«На Севере –жить!» - это не просто слоган, а важный документ, стратегический план, включающий в себя широкий перечень направлений и мероприятий по развитию Мурманской области. Реализация плана ведётся под личным руководством губернатора Андрея Чибиса. Самое важное – План был создан на основе пожеланий северян, жители Мурманской области могли сами выбирать приоритетные направления развития региона, в голосовании приняли участие несколько десятков тысяч человек.

В этом выпуске проекта «На Севере – жить!»: разберём на винтики» мы расскажем про возможность построить дом с государственной поддержкой, а именно об уникальной программе «Свой дом В Арктике».

Что это? Рассказываем о программе

Жить в своём доме, устраивать уютные семейные вечера у камина или готовить ужин на открытом огне – об этом мечтают многие. Жить в своём доме на Севере – особое удовольствие: зелёные сопки, многочисленные озёра, и при этом нет изнуряющей жары. Чтобы помочь жителям осуществить свою мечту и остаться жить на Севере, с июля 2022 года в Мурманской области по инициативе Андрея Чибиса запущена уникальная региональная программа «Свой дом в Арктике».

Принять участие в программе решили и семья Горелышевых. Подали документы, получили одобрение и уже строят дом в окрестностях Мурманска.

Вера Горелышева, участник программы «Свой дом в Арктике»: «Мы давно хотели переехать в свой дом»…

Всего за три месяца удалось провести все подготовительные работы, сделать фундамент, возвести каркас дома. Сейчас работы в самом разгаре и будущая хозяйка уже точно знает, что и где планируется разместить, можно даже распланировать, как семья будет встречать Новый год с большой ёлкой в собственном доме.

Вера Горелышева, участник программы «Свой дом в Арктике»: «У нас среднего размера дом, есть коридор и санузел»…

Всего с момента запуска программы было принято более полутора тысяч заявок (1584 заявки) и выдано 1420 сертификатов на 1801,5 млн рублей. Так, по выданным сертификатам в рамках программы «Свой дом в Арктике» планируется построить дома общей площадью около 103000 кв. метров.

Алексей Грачиков, министр строительства Мурманской области: «Сто три тысячи квадратных метров! Для понимания, это всего на всего за три месяца»

Число желающих построить дом с государственной поддержкой становится с каждым годом только больше. Власть, со своей стороны, видя запрос от жителей, вносит дополнения в программу, делая её максимально удобной. Немаловажный вопрос – кратное увеличение выделенных средств из бюджета.

Алексей Грачиков, министр строительства Мурманской области: «У нас в этом году сильно вырос поток желающих войти в эту программу»…

Это яркий пример тому, что программы поддержки жителей, закрепленные в плане «На Севере жить», не та история, когда закрепили на бумаге и не меняем. Власть находится в постоянном диалоге с жителями и, на основе обращений и обратной связи, может дополнять и модернизировать, облегчать условия, ведь главная цель – не внушительные цифры, а реальная помощь.

Кому? Рассказываем о том, как получить

Безусловно, первый вопрос: могу ли я получить деньги и сколько? Программа доступна для жителей Мурманской области, перечень категорий очень велик. Это: молодые семьи с детьми; многодетные семьи;* получатели материнского капитала; участники программы «Гектар Арктики» (граждане, работающие в приоритетных сферах экономики; участники СВО и ветераны боевых действий и члены их семей;* работники образования и здравоохранения, молодые ученые;* участники накопительно-ипотечной программы Минобороны РФ).

Заявитель может получить денежную выплату в размере от 1 до 1,5 миллиона рублей. Обязательным условием получения сертификата, если дом планируется строить, а не приобрести полностью готовым, является наличие земельного участка. Вид разрешенного использования участка должен позволять строить жильё.

Куда обращаться?

Сроки проведения конкурсного отбора и выдачи сертификатов тоже разработаны для максимального удобства граждан. Так, чтобы собрать и подать документы, у заявителя есть первые три месяца календарного года, как раз тогда, когда погода на Севере не позволяет вести строительство. В апреле – выдача сертификатов.

В этом году срок был продлён до 1 мая.

Получение сертификата на денежную выплату по программе «Свой дом в Арктике» может по праву называться одной из самых быстрых мер поддержки, так как губернатор Андрей Чибис обозначил подчинённым сжатые сроки, чтобы люди могли начать возводить столь желанный дом с началом строительного сезона.

Алексей Грачиков, министр строительства Мурманской области: «Он сказал, чтобы сертификаты выдавались практически в режиме реального времени. Получение не составляет никаких проблем»…

Вера Горелышева, участник программы «Свой дом в Арктике»: «Мы решили участие принять в этой программе»…

Подробную информацию о программе можно получить на официальном сайте Минстроя Мурманской области, в МФЦ, а также по телефону «горячей линии» (8152) 56-79-67.

Вера Горелышева, участник программы «Свой дом в Арктике»: «Могу посоветовать – выбирайте свой дом!».

* - категории граждан, которые могут получить 1,5 миллиона рублей.

Проект «На Севере – жить!»: разберём на винтики» создан при поддержке Министерства информационной политики Мурманской области.